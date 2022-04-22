https://arabic.sputniknews.com/20220422/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لن-تذهب-إلى-مواجهة-عسكرية-مباشرة-مع-روسيا-1061493893.html
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تذهب إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تذهب إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا
قال نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي داليب سينغ إن الولايات المتحدة غير مستعدة لاتخاذ أي خطوات تؤدي إلى المواجهة العسكرية المباشرة. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T13:44+0000
2022-04-22T13:44+0000
2022-04-22T13:44+0000
العالم
روسيا
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وأضاف: "سيكون لدينا الوقت لمحاسبة هؤلاء الأشخاص على ما فعلوه، لكن الأمر سيستغرق وقتا حتى تنجح إجراءاتنا. لن ندخل في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا. الرئيس (جو بايدن) أوضح أننا سنفعل كل شيء باستثناء المواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا، وسنفعل ذلك مع حلفائنا".وقال سينغ إن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد أوكرانيا بكل الموارد الممكنة.وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا.وتركز القوات المسلحة الروسية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، على تحرير إقليم دونباس (أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين)، من سيطرة القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم أمس الخميس، تحرير مدينة ماريوبول، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "آزوفستال".ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الجيش بضرورة إحكام الطوق على منطقة "آزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.
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https://arabic.sputniknews.com/20220417/الكرملين-روسيا-قادرة-على-تحمل-المواجهة-مع-الغرب-1061295535.html
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العالم, روسيا
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تذهب إلى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا
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قال نائب مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي داليب سينغ إن الولايات المتحدة غير مستعدة لاتخاذ أي خطوات تؤدي إلى المواجهة العسكرية المباشرة.
وأضاف: "سيكون لدينا الوقت لمحاسبة هؤلاء الأشخاص على ما فعلوه، لكن الأمر سيستغرق وقتا حتى تنجح إجراءاتنا. لن ندخل في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا. الرئيس (جو بايدن) أوضح أننا سنفعل كل شيء باستثناء المواجهة العسكرية المباشرة مع روسيا، وسنفعل ذلك مع حلفائنا".
وقال سينغ إن الولايات المتحدة مستعدة لتزويد أوكرانيا بكل الموارد الممكنة.
وفي 25 مارس/ آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا.
وتركز القوات المسلحة الروسية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، على تحرير إقليم دونباس (أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين)، من سيطرة القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم أمس الخميس، تحرير مدينة ماريوبول، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "آزوفستال".
ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، الجيش بضرورة إحكام الطوق على منطقة "آزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.