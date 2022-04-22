https://arabic.sputniknews.com/20220422/الجيش-الأردني-الجيش-لا-يزرع-بأيدي-مرتباته-وإنما-يشرف-على-مشاريع-زراعية-1061473800.html
الجيش الأردني: الجيش لا يزرع بأيدي مرتباته وإنما يشرف على مشاريع زراعية
الجيش الأردني: الجيش لا يزرع بأيدي مرتباته وإنما يشرف على مشاريع زراعية
قال العقيد مصطفى الحياري مدير الإعلام العسكري بالجيش الأردني، أمس الخميس، إن جيش بلاده لا يزرع بأيدي مرتباته وإنما يشرف على مشاريع زراعية. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T06:46+0000
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ونقلت وكالة عمون، صباح اليوم الجمعة، عن الحياري أن المهمة الأساسية للجيش الأردني تتمثل في الدفاع عن أرض وسماء المملكة ضد التهديد الخارجي.وأضاف الحياري أن مهمة الجيش تقضي بأنه عند بروز تحد أقل من تهديد يستجيب ويساند باقي مؤسسات الدولة، موضحا أن التحدي الظاهر، حاليا، هو الأمن الغذائي ما حدا بالجيش الأردني إلى الاستجابة، وإطلاق مشاريع زراعية في مناطق الباقورة والغمر ودير علا والعمري، والكثير من المشاريع المستقبلية لتعزيز الأمن الوطني وزيادة فرص العمل.وأكد المسؤول الإعلامي بالجيش الأردني أن قواته العسكرية ستستقطب أيد عاملة أردنية للمشاريع الزراعية، وهو ما سيوفر فرص عمل لفئة الشباب الذين لديهم الخبرة أو الشهادات مما سيكسبهم خبرات.وكان الجيش الأردني قد أكد في وقت سابق حرصه الدائم على تحقيق الأمن الغذائي الوطني، والحد من الآثار الاقتصادية التي مرت بها المملكة خلال أزمة كورونا، حيث شدد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، أن قواته المسلحة ستسهم في زراعة مساحات من الأراضي بمختلف المحاصيل، وذلك في سياق الدور التنموي الذي يؤديه الجيش للنهوض بالاقتصاد الوطني.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/الأردن-يعتمد-استراتيجية-وطنية-للتوسع-في-زراعة-القمح-والشعير-1061080222.html
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أخبار الأردن, العالم العربي
الجيش الأردني: الجيش لا يزرع بأيدي مرتباته وإنما يشرف على مشاريع زراعية
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قال العقيد مصطفى الحياري مدير الإعلام العسكري بالجيش الأردني، أمس الخميس، إن جيش بلاده لا يزرع بأيدي مرتباته وإنما يشرف على مشاريع زراعية.
ونقلت وكالة عمون
، صباح اليوم الجمعة، عن الحياري أن المهمة الأساسية للجيش الأردني تتمثل في الدفاع عن أرض وسماء المملكة ضد التهديد الخارجي.
وأضاف الحياري أن مهمة الجيش تقضي بأنه عند بروز تحد أقل من تهديد يستجيب ويساند باقي مؤسسات الدولة، موضحا أن التحدي الظاهر، حاليا، هو الأمن الغذائي ما حدا بالجيش الأردني إلى الاستجابة، وإطلاق مشاريع زراعية في مناطق الباقورة والغمر ودير علا والعمري، والكثير من المشاريع المستقبلية لتعزيز الأمن الوطني وزيادة فرص العمل.
وأكد المسؤول الإعلامي بالجيش الأردني أن قواته العسكرية ستستقطب أيد عاملة أردنية للمشاريع الزراعية، وهو ما سيوفر فرص عمل لفئة الشباب الذين لديهم الخبرة أو الشهادات مما سيكسبهم خبرات.
وكان الجيش الأردني قد أكد في وقت سابق حرصه الدائم على تحقيق الأمن الغذائي الوطني
، والحد من الآثار الاقتصادية التي مرت بها المملكة خلال أزمة كورونا
، حيث شدد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، أن قواته المسلحة ستسهم في زراعة مساحات من الأراضي بمختلف المحاصيل، وذلك في سياق الدور التنموي الذي يؤديه الجيش للنهوض بالاقتصاد الوطني.