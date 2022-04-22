https://arabic.sputniknews.com/20220422/الجيش-التركي-يقتحم-مدينة-سورية-لوقف-اقتتال-بين-فصائل-موالية-له-1061504743.html

الجيش التركي يقتحم مدينة سورية لوقف اقتتال بين فصائل موالية له

الجيش التركي يقتحم مدينة سورية لوقف اقتتال بين فصائل موالية له

اقتحمت دبابات الجيش التركي شوارع مدينة رأس العين السورية الواقعة تحت سيطرته، مساء الجمعة، لفض الاشتباكات العنيفة التي نشبت بين مسلحي الفصائل "التركمانية"... 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T20:47+0000

2022-04-22T20:47+0000

2022-04-22T20:49+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار تركيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102946/27/1029462767_0:432:4608:3024_1920x0_80_0_0_bea656039a2757b603603b7c0678e931.jpg

وأفادت مصادر محلية بريف محافظة الحسكة لمراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا بأن رتلا من الدبابات والمدرعات التابعة للجيش التركي اقتحمت شوارع مدينة رأس العين شمالي غربي محافظة الحسكة شرقي سوريا، مساء اليوم.وقالت المصادر إن القوات التركية تحاول فض الاشتباكات العنيفة بين مسلحي الفصائل "التركمانية" في المدينة والتي أدت إلى مقتل عدد من المدنيين.تزامنت الاشتباكات المتواصلة مع وصول والي "أورفا" التركية إلى المدينة لحضور إفطار جماعي، وسط مناشدات من قبل الأهالي لإيقاف الاقتتال الحاصل بين الأحياء السكنية، بحسب المصادر.وتابعت المصادر أن هناك انتشارا كبيرا للقوات التركية من جنود وعناصر بالاستخبارات ضمن مدينة رأس العين ترافقهم دبابات وذلك بهدف إيقاف الاشتباكات الدامية.اندلعت الاشتباكات بين مسلحين من فصائل مايسمى "الجيش الوطني" وسط الأحياء السكنية، وأسفرت عن مقتل 4 مسلحين وإصابة 11 آخرين من ضمنهم مدنيين؛ جرى نقلهم إلى المشافي التركية لخطورة إصاباتهم.وأوضحت المصادر أن اشتباكات نشبت بعد ظهر اليوم الجمعة في شوارع مدينة رأس العين بين فصيلي "الفرقة 20" و"الحمزات" من جهة وبين فرقة "السلطان مراد" المتمثلة بـ"هيئة ثائرون" من جهة أخرى.وتأتي الاشتباكات المسلحة بين الطرفين على خلفية اعتقال اثنين من أبناء عشيرة القرعان من قبل الشرطة العسكرية في المدينة، ما تسبب بحالة من التوتر والاحتقان.تشهد مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل "التركمانية" في شمال شرقي سوريا، انفلاتا أمنيا، حيث تندلع اشتباكات بين فصائل المسلحة بين الحين والآخر.وعادة ما يحدث ذلك بسبب خلافات على المسروقات وبسط النفوذ وعمليات التهريب والاستيلاء على المنازل وممتلكات المهجرين، وغالبا ما تؤدي إلى سقوط قتلى وجرحى فيما بينهم.

https://arabic.sputniknews.com/20220420/وزير-الخارجية-التركي-من-المفيد-التعاون-مع-الأسد-دون-الاعتراف-به-1061429478.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم