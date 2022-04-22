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https://arabic.sputniknews.com/20220422/الحكومة-التركية-تتهم-زعيم-المعارضة-بـالتلاعب-بالحقائق-حول-أزمة-الطاقة-1061501230.html
الحكومة التركية تتهم زعيم المعارضة بـ"التلاعب بالحقائق" حول أزمة الطاقة
الحكومة التركية تتهم زعيم المعارضة بـ"التلاعب بالحقائق" حول أزمة الطاقة
وصف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، اليوم الجمعة، تصريحات زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو بحرمان 4 ملايين مواطن من الكهرباء بسبب الديون،... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T17:28+0000
2022-04-22T17:28+0000
أخبار تركيا اليوم
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أنقرة- سبوتنيك. قال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري الذي يقود المعارضة الرئيسية في تركيا، إن منزله معزول عن الشبكة بعد رفضه دفع فواتير الكهرباء بسبب الرسوم المرتفعة.وعلق دونمز على "تويتر": "الخطاب الذي يحاول كيليجدار أوغلو البدء به يقوم على التلاعب بالحقائق وتشويهها، وحتى اليوم، بلغ عدد المستهلكين الذين انقطعت عنهم الكهرباء 278 ألفا من بين جميع فئات المستهلكين، ويمثل هذا 0.6% من إجمالي عدد المستهلكين".ارتفعت أسعار الغاز والكهرباء في تركيا في الأول من يناير/ كانون الثاني، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات في مناطق عدة. ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 25% للمستهلكين الصناعيين وبنسبة 50% بالنسبة للأسر، فيما ارتفعت أسعار الكهرباء من 52% إلى 130%.قال دولت بهجلي، رئيس حزب الحركة القومية، وهو عضو يميني متطرف في التحالف الحاكم، إن كيليجدار أوغلو سيضطر لدفع فواتير الكهرباء الخاصة به من قبل الشعب في حالة عدم القيام بذلك طواعية.
https://arabic.sputniknews.com/20220413/المعارضة-التركية-لا-يزال-الوقت-يسمح-بإعلان-مرشح-لانتخابات-الرئاسة-1061167667.html
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أخبار تركيا اليوم

الحكومة التركية تتهم زعيم المعارضة بـ"التلاعب بالحقائق" حول أزمة الطاقة

17:28 GMT 22.04.2022
© REUTERS / UMIT BEKTASزعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض خلال الاستفتاء
زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض خلال الاستفتاء - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© REUTERS / UMIT BEKTAS
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وصف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، اليوم الجمعة، تصريحات زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو بحرمان 4 ملايين مواطن من الكهرباء بسبب الديون، بـ"التلاعب وتشويه الحقائق".
أنقرة- سبوتنيك. قال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري الذي يقود المعارضة الرئيسية في تركيا، إن منزله معزول عن الشبكة بعد رفضه دفع فواتير الكهرباء بسبب الرسوم المرتفعة.
وعلق دونمز على "تويتر": "الخطاب الذي يحاول كيليجدار أوغلو البدء به يقوم على التلاعب بالحقائق وتشويهها، وحتى اليوم، بلغ عدد المستهلكين الذين انقطعت عنهم الكهرباء 278 ألفا من بين جميع فئات المستهلكين، ويمثل هذا 0.6% من إجمالي عدد المستهلكين".
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إزمير - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2022
المعارضة التركية: لا يزال الوقت يسمح بإعلان مرشح لانتخابات الرئاسة
13 أبريل, 15:36 GMT
ارتفعت أسعار الغاز والكهرباء في تركيا في الأول من يناير/ كانون الثاني، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات في مناطق عدة. ارتفعت أسعار الغاز بنسبة 25% للمستهلكين الصناعيين وبنسبة 50% بالنسبة للأسر، فيما ارتفعت أسعار الكهرباء من 52% إلى 130%.
قال دولت بهجلي، رئيس حزب الحركة القومية، وهو عضو يميني متطرف في التحالف الحاكم، إن كيليجدار أوغلو سيضطر لدفع فواتير الكهرباء الخاصة به من قبل الشعب في حالة عدم القيام بذلك طواعية.
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