https://arabic.sputniknews.com/20220422/الحكومة-المصرية-تكشف-حقيقة-حذف-أجزاء-من-مقررات-الثانوية-العامة-1061490584.html
الحكومة المصرية تكشف حقيقة حذف أجزاء من مقررات الثانوية العامة
الحكومة المصرية تكشف حقيقة حذف أجزاء من مقررات الثانوية العامة
كشفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، حقيقة حذف أجزاء من مقررات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T12:49+0000
2022-04-22T12:49+0000
2022-04-22T12:49+0000
وزير التعليم العالي المصري
مصر
أخبار الثانوية العامة 2021
العالم العربي
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، صباح اليوم الجمعة، بيانا نفى من خلاله حذف أجزاء من مقررات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، مؤكدا أن ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية من أنباء حول هذا الحذف لا أساس له من الصحة.وذكر المركز الإعلامي أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، والتي نفت بدورها تلك الأنباء، موضحة أنه لا صحة لصدور قرار من وزير التربية والتعليم المصري بحذف أي أجزاء من مقررات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، مشيرة إلى أن المقررات الدراسية كما هي دون أي حذف أو إلغاء.وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إلى التزام المدارس بكافة المحافظات بتطبيق الخريطة الزمنية بحسب خطة توزيع المناهج الدراسية المقررة على الثانوية العامة.وناشد المركز الإعلامي في بيانه الطلاب وأولياء الأمور عدم الانجرار وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مطالبا إياهم باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
مصر
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وزير التعليم العالي المصري, مصر, أخبار الثانوية العامة 2021, العالم العربي
الحكومة المصرية تكشف حقيقة حذف أجزاء من مقررات الثانوية العامة
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كشفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، حقيقة حذف أجزاء من مقررات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، صباح اليوم الجمعة، بيانا نفى من خلاله حذف أجزاء من مقررات الثانوية العامة
للعام الدراسي الحالي 2021/2022، مؤكدا أن ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية من أنباء حول هذا الحذف لا أساس له من الصحة.
وذكر المركز الإعلامي أنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم
والتعليم الفني المصرية، والتي نفت بدورها تلك الأنباء، موضحة أنه لا صحة لصدور قرار من وزير التربية والتعليم المصري بحذف أي أجزاء من مقررات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، مشيرة إلى أن المقررات الدراسية كما هي دون أي حذف أو إلغاء.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إلى التزام المدارس بكافة المحافظات بتطبيق الخريطة الزمنية بحسب خطة توزيع المناهج الدراسية المقررة على الثانوية العامة.
وناشد المركز الإعلامي في بيانه الطلاب وأولياء الأمور عدم الانجرار وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مطالبا إياهم باستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.