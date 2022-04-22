الخارجية الروسية: نأسف لفقدان صفة المراقب في منظمة الدول الأمريكية
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن موسكو تأسف لقرار تعليق وضع روسيا كمراقب لدى منظمة الدول الأمريكية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان: "في 21 نيسان/أبريل، تبنى المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمريكية قرارا بتعليق وضع روسيا كمراقب دائم في منظمة الدول الأمريكية. والسبب هو الوضع حول أوكرانيا. نأسف لهذا القرار".
وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن الغرض من هذه الوثيقة، التي روجت لها الدولتان في الناتو العضوان في منظمة الدول الأمريكية - الولايات المتحدة وكندا، هو إشراك دول أمريكا اللاتينية في "ضجيجهما" المناهض لروسيا، لإثارة الخلاف مع روسيا، التي تتميز علاقاتها تاريخياً ( مع هذه الدول) بروابط الصداقة والحوار المتبادل الاحترام والتعاون متبادل.
وجاء في البيان: "نعلم، أن دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تعرضت لضغط غير مسبوق، "لي الذراع". وعدم الرغبة بسماع الحقيقة حول الوضع الحقيقي للأمور والخوف من أن مثل هذه المعلومات قد تؤثر على نتائج التصويت، دفع منظمي العملية لعدم السماح لمراقبنا الدائم في منظمة الدول الأمريكية السفير أناتولي انطونوف بالحديث في الاجتماع".
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن القرار المتعلق بروسيا لم يحظ بدعم دول أمريكا اللاتينية الرائدة: الأرجنتين والبرازيل والمكسيك، وكذلك بوليفيا وهندوراس والسلفادور ودول الكاريبي: سانت كيتس ونيفيس وسانت فنسنت وجزر غرينادين.
وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن الغرض من هذه الوثيقة، التي روجت لها الدولتان في الناتو العضوان في منظمة الدول الأمريكية - الولايات المتحدة وكندا، هو إشراك دول أمريكا اللاتينية في "ضجيجهما" المناهض لروسيا، لإثارة الخلاف مع روسيا، التي تتميز علاقاتها تاريخياً ( مع هذه الدول) بروابط الصداقة والحوار المتبادل الاحترام والتعاون متبادل.
وجاء في البيان: "نعلم، أن دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تعرضت لضغط غير مسبوق، "لي الذراع". وعدم الرغبة بسماع الحقيقة حول الوضع الحقيقي للأمور والخوف من أن مثل هذه المعلومات قد تؤثر على نتائج التصويت، دفع منظمي العملية لعدم السماح لمراقبنا الدائم في منظمة الدول الأمريكية السفير أناتولي انطونوف بالحديث في الاجتماع".
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن القرار المتعلق بروسيا لم يحظ بدعم دول أمريكا اللاتينية الرائدة: الأرجنتين والبرازيل والمكسيك، وكذلك بوليفيا وهندوراس والسلفادور ودول الكاريبي: سانت كيتس ونيفيس وسانت فنسنت وجزر غرينادين.