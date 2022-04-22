https://arabic.sputniknews.com/20220422/الدفاع-الروسية-الوضع-في-ماريوبول-يعود-إلى-طبيعته-ويمكن-للسكان-التنقل-بحرية--1061500519.html
الدفاع الروسية: الوضع في ماريوبول عاد إلى طبيعته ويمكن للسكان التنقل بحرية
الدفاع الروسية: الوضع في ماريوبول عاد إلى طبيعته ويمكن للسكان التنقل بحرية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الوضع في ماريوبول عاد إلى طبيعته ويمكن للسكان التنقل بحرية في الشوارع دون الاختباء من قصف النازيين الأوكرانيين. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T16:45+0000
2022-04-22T16:45+0000
2022-04-22T17:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأضافت الوزارة أن "آزوف" النازية إلى جانب المرتزقة الأجانب من الولايات المتحدة وأوروبا القابعين في "آوزفستال" محاصرون تماما.وأكدت الوزارة أنه منذ بداية العملية الخاصة، دمرت القوات المسلحة الروسية 523 طائرة بدون طيار و2458 مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية.وتابعت: مرت القوات الصاروخية التابعة للقوات المسلحة الروسية مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" ونظام صواريخ "بوك إم 1" المضاد للطائرات ومحطة حرب إلكترونية خلال النهار في مطار ميداني بالقرب من بارفنكوفو.وجاء في البيان: "خلال النهار، ضربت القوات الصاروخية مركز تحكم، وخمس مناطق لوجستية تحوي على معدات عسكرية، بالإضافة إلى مطار ميداني في منطقة بارفنكوفو، وتم تدمير ما يلي في المطار الميداني: طائرة هليكوبتر أوكرانية، ونظام صواريخ مضادة للطائرات، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية".
https://arabic.sputniknews.com/20220422/الدفاع-الروسية-تصريحات-المتحدث-باسم-الخارجية-الأمريكية-مساعدة-وهمية-ومباشرة-للإرهاب-1061500614.html
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روسيا
الدفاع الروسية: الوضع في ماريوبول عاد إلى طبيعته ويمكن للسكان التنقل بحرية
16:45 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 17:03 GMT 22.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الوضع في ماريوبول عاد إلى طبيعته ويمكن للسكان التنقل بحرية في الشوارع دون الاختباء من قصف النازيين الأوكرانيين.
وأضافت الوزارة أن "آزوف" النازية إلى جانب المرتزقة الأجانب من الولايات المتحدة وأوروبا القابعين في "آوزفستال" محاصرون تماما.
وأكدت الوزارة أنه منذ بداية العملية الخاصة، دمرت القوات المسلحة الروسية 523 طائرة بدون طيار و2458 مدرعة تابعة للقوات الأوكرانية.
وتابعت: مرت القوات الصاروخية التابعة للقوات المسلحة الروسية مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" ونظام صواريخ "بوك إم 1" المضاد للطائرات ومحطة حرب إلكترونية خلال النهار في مطار ميداني بالقرب من بارفنكوفو.
وجاء في البيان: "خلال النهار، ضربت القوات الصاروخية مركز تحكم، وخمس مناطق لوجستية تحوي على معدات عسكرية، بالإضافة إلى مطار ميداني في منطقة بارفنكوفو، وتم تدمير ما يلي في المطار الميداني: طائرة هليكوبتر أوكرانية، ونظام صواريخ مضادة للطائرات، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية".