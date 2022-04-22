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الدفاع الروسية: تصريحات الخارجية الأمريكية مساعدة وهمية ومباشرة للإرهاب
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220422/الدفاع-الروسية-تصريحات-المتحدث-باسم-الخارجية-الأمريكية-مساعدة-وهمية-ومباشرة-للإرهاب-1061500614.html
الدفاع الروسية: تصريحات الخارجية الأمريكية مساعدة وهمية ومباشرة للإرهاب
الدفاع الروسية: تصريحات الخارجية الأمريكية مساعدة وهمية ومباشرة للإرهاب
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية الأمريكية تحاول الكذب بشأن مزاعم سيطرة النازيين على ماريوبول، مؤكدة أن هذه المزاعم بمثابة مساعدة... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T16:48+0000
2022-04-22T17:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن المحاولات المتوترة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للكذب بشأن مزاعم استمرار السيطرة على ماريوبول من قبل الرعاع النازيين هي تواطؤ وهمي ومباشر مع إرهابيين على مستوى رفيع من الدولة.وشدد المتحدث على أن "احتجاز نازيو آزوف والمرتزقة الأجانب، لرهائن مدنيين، إن وجد، يثبت أنهم ليسوا (مدافعين) بل إرهابيين حقيقيين".
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الدفاع الروسية: تصريحات الخارجية الأمريكية مساعدة وهمية ومباشرة للإرهاب

16:48 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 17:10 GMT 22.04.2022)
© Sputnik . WASIM SULIMANوزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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يتبع
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزارة الخارجية الأمريكية تحاول الكذب بشأن مزاعم سيطرة النازيين على ماريوبول، مؤكدة أن هذه المزاعم بمثابة مساعدة وهمية ومباشرة للإرهاب.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، إن المحاولات المتوترة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للكذب بشأن مزاعم استمرار السيطرة على ماريوبول من قبل الرعاع النازيين هي تواطؤ وهمي ومباشر مع إرهابيين على مستوى رفيع من الدولة.
وشدد المتحدث على أن "احتجاز نازيو آزوف والمرتزقة الأجانب، لرهائن مدنيين، إن وجد، يثبت أنهم ليسوا (مدافعين) بل إرهابيين حقيقيين".

"في هذا الصدد، عادة ما تكذب المحاولات المتوترة للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مزاعم عن الحفاظ على السيطرة على ماريوبول من قبل الرعاع النازيين - وهي (الأكاذيب) مساعدة وهمية ومباشرة للإرهابيين على مستوى رفيع في الدولة. ادة ما تضلل وزارة الخارجية (الأمريكية) مواطنيها وكل شخص آخر".

اللواء إيغور كوناشينكوف - سبوتنيك عربي
اللواء إيغور كوناشينكوف
المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية
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