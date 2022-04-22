https://arabic.sputniknews.com/20220422/الدفاع-الروسية-روسيا-مستعدة-لتطبيق-نظام-الصمت-للإجلاء-من-مصنع-آزوفستال-1061501585.html

الدفاع الروسية: مستعدون لتطبيق "نظام الصمت" للإجلاء من مصنع آزوفستال

الدفاع الروسية: مستعدون لتطبيق "نظام الصمت" للإجلاء من مصنع آزوفستال

أعلن رئيس المركز الوطني الروسي لإدارة شؤون الدفاع، الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة لتطبيق "نظام الصمت" في أي لحظة، لإجلاء الجيش... 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T17:39+0000

2022-04-22T17:39+0000

2022-04-22T17:43+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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موسكو - سبوتنيك. وقال ميزينتسيف للصحفيين: "مسترشدين بمبادئ إنسانية بحتة واستجابة للادعاءات المستمرة من الجانب الأوكراني بشأن الوجود المزعوم لمدنيين في مصنع "آزوفستال"، نعلن مرة أخرى أن روسيا مستعدة في أي لحظة لتطبيق"نظام الصمت" والإعلان عن وقفة إنسانية لـ إجلاء المدنيين (إذا كانوا متواجدين في منشآت تحت الأرض في المصنع)، وكذلك الأفراد العسكريين في القوات المسلحة لأوكرانيا الذين أعربوا عن رغبتهم في إلقاء السلاح، ومقاتلو الكتائب القومية، بما في ذلك الجنود الأوكرانيين الجرحى، والذين يتم الإبلاغ عنهم أيضًا يوميًا من قبل المسؤولين في كييف".وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أعلن يوم أمس الخميس، تحرير مدينة ماريوبول، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد، مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "آزوفستال".ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الخميس، بضرورة إحكام الطوق على منطقة "أزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، من دون المساس بالسكان المدنيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220421/الدفاع-الروسية-مصنع-آزوفستال-محاصر-بشكل-كامل-وبداخله-مقاتلين-ومرتزقة-أجانب-1061435852.html

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