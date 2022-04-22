عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220422/الرئيس-الأمريكي-يعترف-بلادنا-لم-تعد-رائدة-عالميا-1061472589.html
الرئيس الأمريكي يعترف: بلادنا لم تعد رائدة عالميا
الرئيس الأمريكي يعترف: بلادنا لم تعد رائدة عالميا
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة توقفت عن إمداد العالم بالتقدم والتغيير، لافتا إلى أن بلاده "لم تعد رائدة عالميا". 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T04:45+0000
2022-04-22T04:45+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1060422756_0:0:1192:671_1920x0_80_0_0_540f4974d1654ccc8ad01ac720a12050.jpg
واشنطن– سبوتنيك. وقال بايدن في خطاب له بولاية أوريغون: "كل التقدم، كل التغيير جاء بفضل التكنولوجيا الأمريكية. لكننا لم نعد نصنع منها".وضرب بايدن المثل بالرقاقات الدقيقة التي ابتكرتها شركة "إينتل"، والتي يتم تصنيعها الآن في الصين.وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة لم تعد رائدة عالميا من حيث الاستثمارات في البنية التحتية.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1060422756_132:0:1192:795_1920x0_80_0_0_8eb42e3ac0365b0fb4c9af92a6af4f55.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الأمريكي يعترف: بلادنا لم تعد رائدة عالميا

04:45 GMT 22.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
تابعنا عبرTelegram
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة توقفت عن إمداد العالم بالتقدم والتغيير، لافتا إلى أن بلاده "لم تعد رائدة عالميا".
واشنطن– سبوتنيك. وقال بايدن في خطاب له بولاية أوريغون: "كل التقدم، كل التغيير جاء بفضل التكنولوجيا الأمريكية. لكننا لم نعد نصنع منها".
وضرب بايدن المثل بالرقاقات الدقيقة التي ابتكرتها شركة "إينتل"، والتي يتم تصنيعها الآن في الصين.
وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة لم تعد رائدة عالميا من حيث الاستثمارات في البنية التحتية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военный летчик возле ударного вертолета Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 57 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباسأمس, 20:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала