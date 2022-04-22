https://arabic.sputniknews.com/20220422/الرئيس-الأمريكي-يعترف-بلادنا-لم-تعد-رائدة-عالميا-1061472589.html
الرئيس الأمريكي يعترف: بلادنا لم تعد رائدة عالميا
الرئيس الأمريكي يعترف: بلادنا لم تعد رائدة عالميا
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة توقفت عن إمداد العالم بالتقدم والتغيير، لافتا إلى أن بلاده "لم تعد رائدة عالميا". 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T04:45+0000
2022-04-22T04:45+0000
2022-04-22T04:45+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن– سبوتنيك. وقال بايدن في خطاب له بولاية أوريغون: "كل التقدم، كل التغيير جاء بفضل التكنولوجيا الأمريكية. لكننا لم نعد نصنع منها".وضرب بايدن المثل بالرقاقات الدقيقة التي ابتكرتها شركة "إينتل"، والتي يتم تصنيعها الآن في الصين.وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة لم تعد رائدة عالميا من حيث الاستثمارات في البنية التحتية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية
الرئيس الأمريكي يعترف: بلادنا لم تعد رائدة عالميا
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة توقفت عن إمداد العالم بالتقدم والتغيير، لافتا إلى أن بلاده "لم تعد رائدة عالميا".
واشنطن– سبوتنيك
. وقال بايدن في خطاب له بولاية أوريغون: "كل التقدم، كل التغيير جاء بفضل التكنولوجيا الأمريكية. لكننا لم نعد نصنع منها".
وضرب بايدن المثل بالرقاقات الدقيقة التي ابتكرتها شركة "إينتل"، والتي يتم تصنيعها الآن في الصين.
وشدد بايدن على أن الولايات المتحدة لم تعد رائدة عالميا من حيث الاستثمارات في البنية التحتية.