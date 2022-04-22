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https://arabic.sputniknews.com/20220422/السفير-السعودي-يكشف-سبب-اغتيال-الرئيس-اليمني-ويتهم-الحرس-الثوري-بقتل-رفيق-الحريري-1061475803.html
السفير السعودي يكشف سبب اغتيال الرئيس اليمني ويتهم الحرس الثوري بقتل رفيق الحريري
السفير السعودي يكشف سبب اغتيال الرئيس اليمني ويتهم الحرس الثوري بقتل رفيق الحريري
قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر سفير، إن الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، كان عروبيا أصيلا حريصا على التضحيات التي قدمها هو وشعبه. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T07:46+0000
2022-04-22T07:46+0000
العالم العربي
الحرب على اليمن
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وأضاف السفير في مقابلة تلفزيونية أن "الحوثيين قتلوه حتى يقتلوا الإرادة اليمنية، فقد كان يرفض سيطرة النظام الإيراني على اليمن، وكان عروبيا أصيلا حريصا على ثورة بلاده والتضحيات التي قدمها هو وشعبه".وأوضح أن "الرئيس علي عبد الله صالح وقف شجاعا، وحاول أن يدخل مع الحوثيين ويردهم للسلام ويكون لهم دور في مستقبل اليمن وهو معهم، واعترف لهم بأنهم قوة سياسية، لكنهم رفضوا في الحقيقة واستمروا في تفكيك الاتفاق الذي كان بينهم".وقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح في العاصمة اليمينة صنعاء، في ديسمبر/كانون الأول من العام 2017.وقال قياديون في حزب صالح إنه قتل "رميا بالرصاص"، إثر توقيف موكبه قرب صنعاء بينما كان في طريقه إلى مسقط رأسه في مديرية سنحان جنوب العاصمة.
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العالم العربي, الحرب على اليمن

السفير السعودي يكشف سبب اغتيال الرئيس اليمني ويتهم الحرس الثوري بقتل رفيق الحريري

07:46 GMT 22.04.2022
© REUTERS / KHALED ABDULLAHعلي عبدالله صالح
علي عبدالله صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
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قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر سفير، إن الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، كان عروبيا أصيلا حريصا على التضحيات التي قدمها هو وشعبه.
وأضاف السفير في مقابلة تلفزيونية أن "الحوثيين قتلوه حتى يقتلوا الإرادة اليمنية، فقد كان يرفض سيطرة النظام الإيراني على اليمن، وكان عروبيا أصيلا حريصا على ثورة بلاده والتضحيات التي قدمها هو وشعبه".
وتابع "هذا ليس أول قائد عربي يقتله الحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني، للأسف عن طريق أيدي عربية. قبله رفيق الحريري في لبنان".
وأوضح أن "الرئيس علي عبد الله صالح وقف شجاعا، وحاول أن يدخل مع الحوثيين ويردهم للسلام ويكون لهم دور في مستقبل اليمن وهو معهم، واعترف لهم بأنهم قوة سياسية، لكنهم رفضوا في الحقيقة واستمروا في تفكيك الاتفاق الذي كان بينهم".
وقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح في العاصمة اليمينة صنعاء، في ديسمبر/كانون الأول من العام 2017.
وقال قياديون في حزب صالح إنه قتل "رميا بالرصاص"، إثر توقيف موكبه قرب صنعاء بينما كان في طريقه إلى مسقط رأسه في مديرية سنحان جنوب العاصمة.
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