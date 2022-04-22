https://arabic.sputniknews.com/20220422/العثور-على-وثائق-سرية-للجيش-الأمريكي-في-قاعدة-آزوف-بالقرب-من-ماريوبول-1061496994.html
العثور على وثائق سرية للجيش الأمريكي في قاعدة "آزوف" بالقرب من ماريوبول
العثور على وثائق سرية للجيش الأمريكي في قاعدة "آزوف" بالقرب من ماريوبول
تم العثور على لوائح ووثائق سرية للجيش الأمريكي في قاعدة آزوف بالقرب من ماريوبول، ولا سيما لوحدات المخابرات، حسبما أفاد به مراسل "سبوتنيك" من مكان الحادث. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T15:03+0000
2022-04-22T15:03+0000
2022-04-22T15:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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أظهر المراسل عددا من الوثائق والأدلة للجيش الأمريكي باللغتين الأوكرانية والإنجليزية. هذه المواد تعتبر مخصصة لوحدات الاستخبارات.وفقا للمراسل، فإن هذه الوثائق كانت ستتلف في حال عدم قدرتهم على أخذها معهم، لكن مسلحي آزوف لم يكن لديهم الوقت للقيام بذلك.وتشير المستندات إلى أنه يجب التخلص منها من قبل المسلحين المتطرفين بطريقة تمنع دراستها أو ترميمها.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/نازيو-آزوف-يغتالون-الجنود-الأوكرانيين-الذين-أرادوا-الاستسلام-1061386996.html
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العثور على وثائق سرية للجيش الأمريكي في قاعدة "آزوف" بالقرب من ماريوبول
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تم العثور على لوائح ووثائق سرية للجيش الأمريكي في قاعدة آزوف بالقرب من ماريوبول، ولا سيما لوحدات المخابرات، حسبما أفاد به مراسل "سبوتنيك" من مكان الحادث.
أظهر المراسل عددا من الوثائق والأدلة للجيش الأمريكي باللغتين الأوكرانية والإنجليزية. هذه المواد تعتبر مخصصة لوحدات الاستخبارات.
وفقا للمراسل، فإن هذه الوثائق كانت ستتلف في حال عدم قدرتهم على أخذها معهم، لكن مسلحي آزوف لم يكن لديهم الوقت للقيام بذلك.
وتشير المستندات إلى أنه يجب التخلص منها من قبل المسلحين المتطرفين بطريقة تمنع دراستها أو ترميمها.