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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220422/العثور-على-وثائق-سرية-للجيش-الأمريكي-في-قاعدة-آزوف-بالقرب-من-ماريوبول-1061496994.html
العثور على وثائق سرية للجيش الأمريكي في قاعدة "آزوف" بالقرب من ماريوبول
العثور على وثائق سرية للجيش الأمريكي في قاعدة "آزوف" بالقرب من ماريوبول
تم العثور على لوائح ووثائق سرية للجيش الأمريكي في قاعدة آزوف بالقرب من ماريوبول، ولا سيما لوحدات المخابرات، حسبما أفاد به مراسل "سبوتنيك" من مكان الحادث. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T15:03+0000
2022-04-22T15:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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العالم
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أظهر المراسل عددا من الوثائق والأدلة للجيش الأمريكي باللغتين الأوكرانية والإنجليزية. هذه المواد تعتبر مخصصة لوحدات الاستخبارات.وفقا للمراسل، فإن هذه الوثائق كانت ستتلف في حال عدم قدرتهم على أخذها معهم، لكن مسلحي آزوف لم يكن لديهم الوقت للقيام بذلك.وتشير المستندات إلى أنه يجب التخلص منها من قبل المسلحين المتطرفين بطريقة تمنع دراستها أو ترميمها.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/نازيو-آزوف-يغتالون-الجنود-الأوكرانيين-الذين-أرادوا-الاستسلام-1061386996.html
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روسيا, العالم

العثور على وثائق سرية للجيش الأمريكي في قاعدة "آزوف" بالقرب من ماريوبول

15:03 GMT 22.04.2022
© Sputnik . Sergey Averin / الذهاب إلى بنك الصورميناء ماريوبول التجاري البحري، بعد تحريره من القوات المسلحة الأوكرانية، 19 أبريل 202
ميناء ماريوبول التجاري البحري، بعد تحريره من القوات المسلحة الأوكرانية، 19 أبريل 202 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© Sputnik . Sergey Averin
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تم العثور على لوائح ووثائق سرية للجيش الأمريكي في قاعدة آزوف بالقرب من ماريوبول، ولا سيما لوحدات المخابرات، حسبما أفاد به مراسل "سبوتنيك" من مكان الحادث.
أظهر المراسل عددا من الوثائق والأدلة للجيش الأمريكي باللغتين الأوكرانية والإنجليزية. هذه المواد تعتبر مخصصة لوحدات الاستخبارات.
وفقا للمراسل، فإن هذه الوثائق كانت ستتلف في حال عدم قدرتهم على أخذها معهم، لكن مسلحي آزوف لم يكن لديهم الوقت للقيام بذلك.
وتشير المستندات إلى أنه يجب التخلص منها من قبل المسلحين المتطرفين بطريقة تمنع دراستها أو ترميمها.
فوج آزوف - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
نازيو "آزوف" يغتالون الجنود الأوكرانيين الذين أرادوا الاستسلام
19 أبريل, 18:25 GMT
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Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:58 GMT
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