https://arabic.sputniknews.com/20220422/الكرملين-اليابان-أصبحت-دولة-غير-صديقة-وبالتالي-لا-استمرار-للمفاوضات-بشأن-جزر-الكوريل-1061481942.html
الكرملين: اليابان أصبحت دولة غير صديقة وبالتالي لا استمرار للمفاوضات بشأن جزر الكوريل
الكرملين: اليابان أصبحت دولة غير صديقة وبالتالي لا استمرار للمفاوضات بشأن جزر الكوريل
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة أن المفاوضات الروسية اليابانية بشأن جزر الكوريل باتت من الماضي ولن تستمر. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T10:25+0000
2022-04-22T10:25+0000
2022-04-22T10:25+0000
روسيا
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وقال بيسكوف للصحفيين إن "اليابان أصبحت دولة غير صديقة لروسيا ومن الصعب للغاية التحدث عن مواصلة عملية المفاوضات بشأن جزر الكوريل الأربع التي تعد جزء لا يتجزأ من روسيا".وتابع بيسكوف قائلا: "لأول مرة منذ عام 2003 صنفت اليابان رسميا بالمناطق الشمالية" وأشارت إلى أنها محتلة بشكل غير قانوني من قبل روسيا في تقريرها السنوي عن الكتاب الأزرق للدبلوماسية وأعاد الكتاب الأزرق لهذا العام ولأول مرة منذ 2011 ، تعريف الجزر بأنها أراضي أصلية لليابان". وأضاف بيسكوف قائلا: "من الواضح، الآن بعد أن أصبحت اليابان دولة غير صديقة وانضمت إلى مجموعة الدول العدائية لروسيا بالطبع من الصعب للغاية التحدث عن مواصلة عملية المفاوضات، والجزر الأربع هي أراضي روسية غير قابلة للتصرف".ذكرت وسائل الإعلام اليابانية، اليوم الجمعة، أن الحكومة اليابانية وصفت جزر الكوريل الجنوبية، المعروفة في اليابان باسم الأراضي الشمالية، بأنها منطقة واقعة تحت احتلال روسي بشكل غير قانوني وذلك لأول مرة منذ عام 2003.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الكرملين: اليابان أصبحت دولة غير صديقة وبالتالي لا استمرار للمفاوضات بشأن جزر الكوريل
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة أن المفاوضات الروسية اليابانية بشأن جزر الكوريل باتت من الماضي ولن تستمر.
وقال بيسكوف للصحفيين إن "اليابان أصبحت دولة غير صديقة لروسيا ومن الصعب للغاية التحدث عن مواصلة عملية المفاوضات بشأن جزر الكوريل الأربع التي تعد جزء لا يتجزأ من روسيا".
وتابع بيسكوف قائلا: "لأول مرة منذ عام 2003 صنفت اليابان رسميا بالمناطق الشمالية" وأشارت إلى أنها محتلة بشكل غير قانوني من قبل روسيا في تقريرها السنوي عن الكتاب الأزرق للدبلوماسية وأعاد الكتاب الأزرق لهذا العام ولأول مرة منذ 2011 ، تعريف الجزر بأنها أراضي أصلية لليابان".
وأضاف بيسكوف قائلا: "من الواضح، الآن بعد أن أصبحت اليابان دولة غير صديقة وانضمت إلى مجموعة الدول العدائية لروسيا بالطبع من الصعب للغاية التحدث عن مواصلة عملية المفاوضات، والجزر الأربع هي أراضي روسية غير قابلة للتصرف".
ذكرت وسائل الإعلام اليابانية، اليوم الجمعة، أن الحكومة اليابانية وصفت جزر الكوريل الجنوبية
، المعروفة في اليابان باسم الأراضي الشمالية، بأنها منطقة واقعة تحت احتلال روسي بشكل غير قانوني وذلك لأول مرة منذ عام 2003.