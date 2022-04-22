https://arabic.sputniknews.com/20220422/الكرملين-بوتين-يستقبل-غوتيريش-الذي-يصل-موسكو-يوم-26-أبريل-لإجراء-محادثات-مع-لافروف-1061499549.html

الكرملين: بوتين سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة يوم 26 أبريل في موسكو

الكرملين: بوتين سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة يوم 26 أبريل في موسكو

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي يوم 26 أبريل/نيسان، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الذي سيزور موسكو لإجراء... 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T16:13+0000

2022-04-22T16:13+0000

2022-04-22T16:39+0000

روسيا

الكرملين

فلاديمير بوتين

انطونيو غوتيريش

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موسكو - سبوتنيك. وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل، سيصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى موسكو لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، كما سيلتقي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين".وسلمت الأمم المتحدة، قبل ذلك، خطابين إلى البعثتين الروسية والأوكرانية في المنظمة الدولية، تطلب فيهما التحضير لعقد اجتماعين منفصلين بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيسين فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي لبحث سبل وقف النزاع.وقال الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، "الفكرة هي أن يذهب(غوتيريش) إلى كلتا العاصمتين، إلى موسكو وكييف، للقاء كلا الرئيسين لمناقشة الخطوات العاجلة التي يمكن اتخاذها لوقف القتال".وأشار إلى أن "الأمم المتحدة لم تتلق أي رد حتى الآن من روسيا أو أوكرانيا على تلك الرسائل".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ويذكر أنه خلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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روسيا, الكرملين, فلاديمير بوتين, انطونيو غوتيريش