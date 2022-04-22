عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220422/النقد-الدولي-النمو-في-اقتصادات-أوروبا-الرئيسية-بلغ-صفرا-وقد-تشهد-ركودا-هذا-العام-1061498361.html
"النقد الدولي": النمو في اقتصادات أوروبا الرئيسية بلغ صفرا وقد تشهد ركودا هذا العام
"النقد الدولي": النمو في اقتصادات أوروبا الرئيسية بلغ صفرا وقد تشهد ركودا هذا العام
قال مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي ألفريد كامر، اليوم الجمعة، إن جميع الاقتصادات الأوروبية الكبرى، باستثناء اقتصاد واحد، قد تواجه ركودا معتدلا هذا... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T15:42+0000
2022-04-22T15:42+0000
اقتصاد
أخبار الاتحاد الأوروبي
صندوق النقد الدولي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0b/1047474584_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b7045d63d8b84d29e0afc6f97bdfed77.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال كامر خلال مؤتمر صحفي: "جميع الاقتصادات الأوروبية الرئيسية، باستثناء إسبانيا، لديها معدل نمو يبلغ نحو صفر%، وبعضها أعلى قليلا، وبعضها أقل قليلا".وأضاف أن هناك خطرا أن يدخل بعضها في ركود تقني معتدل في عام 2022. ومع ذلك، فهناك الكثير من عدم اليقين بشأن الأرقام المتعلقة بأداء هذه الاقتصادات، وفقا لكامر.قال صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية الإقليمية يوم الجمعة، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة سينخفض إلى 3% في عام 2022، فيما سيواجه في الأسواق الناشئة انخفاضا إلى 3.2%.على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، حذرت الرابطة الفيدرالية الوطنية للرهن العقاري في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، من أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى "انكماش" في النصف الثاني من عام 2023.وتأتي هذه التحذيرات وسط تكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي بات مضطرا لرفع الفائدة أسرع من المتوقع لمواجهة التضخم الذي بدأ الانفلات بتسجيلها مستويات غير مسبوقة منذ أوائل الثمانينيات.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/ألمانيا-حظر-الغاز-الروسي-سيكلف-اقتصادنا-180-مليار-يورو-1061497776.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0b/1047474584_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d471fff2a9abf7932ef335ec5f2b930f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, أخبار الاتحاد الأوروبي, صندوق النقد الدولي

"النقد الدولي": النمو في اقتصادات أوروبا الرئيسية بلغ صفرا وقد تشهد ركودا هذا العام

15:42 GMT 22.04.2022
© Sputnik . Dominique Boutin / الذهاب إلى بنك الصوراشتباكات بين ضباط شرطة ومتظاهرين خلال احتجاجات ضد مشروع قانون "الأمن العالمي" في باريس، فرنسا 6 ديسمبر 2020
اشتباكات بين ضباط شرطة ومتظاهرين خلال احتجاجات ضد مشروع قانون الأمن العالمي في باريس، فرنسا 6 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© Sputnik . Dominique Boutin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال مدير الإدارة الأوروبية لصندوق النقد الدولي ألفريد كامر، اليوم الجمعة، إن جميع الاقتصادات الأوروبية الكبرى، باستثناء اقتصاد واحد، قد تواجه ركودا معتدلا هذا العام.
واشنطن - سبوتنيك. وقال كامر خلال مؤتمر صحفي: "جميع الاقتصادات الأوروبية الرئيسية، باستثناء إسبانيا، لديها معدل نمو يبلغ نحو صفر%، وبعضها أعلى قليلا، وبعضها أقل قليلا".
وأضاف أن هناك خطرا أن يدخل بعضها في ركود تقني معتدل في عام 2022. ومع ذلك، فهناك الكثير من عدم اليقين بشأن الأرقام المتعلقة بأداء هذه الاقتصادات، وفقا لكامر.
تركيب أنابيب الغاز لمشروع التيار الشمالي - 2 في خليج فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
ألمانيا: حظر الغاز الروسي سيكلف اقتصادنا 180 مليار يورو
15:17 GMT
قال صندوق النقد الدولي في توقعاته الاقتصادية الإقليمية يوم الجمعة، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة سينخفض إلى 3% في عام 2022، فيما سيواجه في الأسواق الناشئة انخفاضا إلى 3.2%.
على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، حذرت الرابطة الفيدرالية الوطنية للرهن العقاري في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، من أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى "انكماش" في النصف الثاني من عام 2023.
وتأتي هذه التحذيرات وسط تكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي بات مضطرا لرفع الفائدة أسرع من المتوقع لمواجهة التضخم الذي بدأ الانفلات بتسجيلها مستويات غير مسبوقة منذ أوائل الثمانينيات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала