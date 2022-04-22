https://arabic.sputniknews.com/20220422/الهلال-الأحمر-الفلسطيني-قدمنا-الإسعاف-الأولي-لـ187-مصليا-في-الجمعة-الثالثة-من-رمضان-1061505669.html
الهلال الأحمر الفلسطيني: قدمنا الإسعاف الأولي لـ187 مصليا في الجمعة الثالثة من رمضان
الهلال الأحمر الفلسطيني: قدمنا الإسعاف الأولي لـ187 مصليا في الجمعة الثالثة من رمضان
قدمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس خدمات الإسعاف الأولي لنحو 187 شخصاً منهم 57 اصابة بالمواجهات و103 حالات مرضية خلال صلاة الجمعة الثالثة من شهر... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T22:15+0000
2022-04-22T22:15+0000
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أخبار فلسطين اليوم
المسجد الأقصى
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القدس - سبوتنيك. قُدمت الخدمات في ثلاث عيادات ميدانية أُقيمت على سطح قبة الصخرة المشرفة وباحات المسجد الأقصى.كما حولت الطواقم 14 إصابة من المواجهات وعدة أشخاص اخرين حالات مرضية للمستشفيات لاستكمال العلاج الطبي لهم.يذكر أن الجمعية نشرت نحو 150 مسعفاً ومتطوعاً في باحات المسجد الاقصى ومحيطه بالبلدة لتقديم خدماتهم الإسعافية والإنسانية للمصلين المتجهين للصلاة في المسجد الاقصى.أضافه لذلك، تواجدت 5 سيارات إسعاف صغيرة في داخل أزقة البلدة القديمة والمسجد الأقصى تسهل نقل الحالات المرضية من داخل المسجد الى أحد سيارات الإسعاف العشرين التي تخدم في محيط البلدة القديمة وتعمل عَلى نقل الحالات الى مستشفيات المدينة.واندلعت المواجهات بين معتكفين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية في ساحات الأقصى، صباح اليوم الجمعة، أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الأعيرة المطاطية، ما تسبب بوقوع إصابات بين الشبان والصحفيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/إصابة-57-فلسطينيا-جراء-قمع-القوات-الإسرائيلية-المصلين-في-المسجد-الأقصى-1061493499.html
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أخبار فلسطين اليوم, المسجد الأقصى
الهلال الأحمر الفلسطيني: قدمنا الإسعاف الأولي لـ187 مصليا في الجمعة الثالثة من رمضان
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قدمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس خدمات الإسعاف الأولي لنحو 187 شخصاً منهم 57 اصابة بالمواجهات و103 حالات مرضية خلال صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان.
القدس - سبوتنيك
. قُدمت الخدمات في ثلاث عيادات ميدانية أُقيمت على سطح قبة الصخرة المشرفة وباحات المسجد الأقصى.
كما حولت الطواقم 14 إصابة من المواجهات وعدة أشخاص اخرين حالات مرضية للمستشفيات لاستكمال العلاج الطبي لهم.
يذكر أن الجمعية نشرت نحو 150 مسعفاً ومتطوعاً في باحات المسجد الاقصى ومحيطه بالبلدة لتقديم خدماتهم الإسعافية والإنسانية للمصلين المتجهين للصلاة في المسجد الاقصى.
أضافه لذلك، تواجدت 5 سيارات إسعاف صغيرة في داخل أزقة البلدة القديمة والمسجد الأقصى تسهل نقل الحالات المرضية من داخل المسجد الى أحد سيارات الإسعاف العشرين التي تخدم في محيط البلدة القديمة وتعمل عَلى نقل الحالات الى مستشفيات المدينة.
واندلعت المواجهات بين معتكفين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية
في ساحات الأقصى، صباح اليوم الجمعة، أطلقت خلالها القوات الإسرائيلية الأعيرة المطاطية، ما تسبب بوقوع إصابات بين الشبان والصحفيين.