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https://arabic.sputniknews.com/20220422/بايدن-يتعرض-لموقف-محرج-بعد-فشله-في-نطق-اسم-نائب-بالكونغرس-بطريقة-صحيحة-فيديو-1061480473.html
بايدن يتعرض لموقف محرج بعد فشله في نطق اسم نائب بالكونغرس بطريقة صحيحة... فيديو
بايدن يتعرض لموقف محرج بعد فشله في نطق اسم نائب بالكونغرس بطريقة صحيحة... فيديو
تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج جديد بعد فشله في نطق اسم نائب بالكونغرس بطريقة صحيحة. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T09:51+0000
2022-04-22T09:51+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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حدث ذلك أثناء إلقاء كلمة له في مطار مدينة بورتلاند بشمال غرب الولايات المتحدة، أمس الخميس.وكان بايدن يتحدث عن أهمية قانون البنية التحتية الذي أقره الكونغرس الخريف الماضي، في معرض تعبيره عن الشكر لعدد من المشرعين، ثم واجه الرئيس الأمريكي صعوبة في نطق اسم النائب الديمقراطي إيرل بلومنهاور.ويبدو أن أحدهم نطق الاسم صحيحاً إلى جانبه، فرد الرئيس الأميركي "أعرف".يذكر أنه منذ أيام قليلة، فاجأ بايدن، الجميع بتصرف غريب عقب الانتهاء من خطاب ألقاه، حيث استدار ناحية اليمين ويمد يده كما لو كان يتصافح مع الهواء، حيث لم يكن هناك أي شخص آخر بجانبه.وأثار هذا السلوك الغريب من بايدن من بين عدة هفوات في الأيام الأخيرة، انتقادات وسخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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الولايات المتحدة الأمريكية
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن

بايدن يتعرض لموقف محرج بعد فشله في نطق اسم نائب بالكونغرس بطريقة صحيحة... فيديو

09:51 GMT 22.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEXالرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء "الناتو" في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مؤتمر صحفي بعد القمة الطارئة لرؤساء الناتو في بروكسل، بلجيكا، 24 مارس/ آذار 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© AFP 2022 / THOMAS COEX
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تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لموقف محرج جديد بعد فشله في نطق اسم نائب بالكونغرس بطريقة صحيحة.
حدث ذلك أثناء إلقاء كلمة له في مطار مدينة بورتلاند بشمال غرب الولايات المتحدة، أمس الخميس.
وكان بايدن يتحدث عن أهمية قانون البنية التحتية الذي أقره الكونغرس الخريف الماضي، في معرض تعبيره عن الشكر لعدد من المشرعين، ثم واجه الرئيس الأمريكي صعوبة في نطق اسم النائب الديمقراطي إيرل بلومنهاور.
ويبدو أن أحدهم نطق الاسم صحيحاً إلى جانبه، فرد الرئيس الأميركي "أعرف".
ومن أجل تجاوز الموقف المحرج، حاول بايدن المزاح مع الحضور، فأجاز تحريف اسمه أيضا وقال: "يمكنكم أن تسموني بيدن.. جو بيدن".
يذكر أنه منذ أيام قليلة، فاجأ بايدن، الجميع بتصرف غريب عقب الانتهاء من خطاب ألقاه، حيث استدار ناحية اليمين ويمد يده كما لو كان يتصافح مع الهواء، حيث لم يكن هناك أي شخص آخر بجانبه.
وأثار هذا السلوك الغريب من بايدن من بين عدة هفوات في الأيام الأخيرة، انتقادات وسخرية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
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