https://arabic.sputniknews.com/20220422/بذكاء-شديد-كيف-نجا-السفير-السعودي-في-اليمن-من-5-مسلحين-هددوه-بالقتل-وأصبح-صديقهم-1061477521.html
بذكاء شديد... كيف نجا السفير السعودي في اليمن من 5 مسلحين هددوه بالقتل وأصبح صديقهم
بذكاء شديد... كيف نجا السفير السعودي في اليمن من 5 مسلحين هددوه بالقتل وأصبح صديقهم
روى السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، تفاصيل توقيف سيارته من قبل مسلحين في اليمن، قبل أن ينجو منهم بسؤال ذكي. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T08:31+0000
2022-04-22T08:31+0000
2022-04-22T08:46+0000
الحرب على اليمن
العالم العربي
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وقال السفير في مقابلة تلفزيونية إنه كان عائدا من إجازة في المملكة، وحين دخل الحدود اليمنية استقبله سائق السفارة وسلّمه سلاحا آليا، ثم تحركت السيارة من طريق حجة، وبينما هم في الطريق إذ فوجئ السائق بمطب كبير يوجب عليه التوقف تماما.عندئذٍ أصيب المسلحون بحرج من كلمات السفير، فقالوا له "غلبتنا، إي والله نعشيك ولا نسلبك شيئا"، وفقا لكلامه.وتابع "المهم أنهم تغيروا فعلا هؤلاء العرب الأقحاح الذين اضطرتهم الظروف الاقتصادية والمعيشية لارتكاب هذا الخطأ وتصادقت أنا وإياهم وساعدتهم بما يمكن تحسين ظروفهم، لكن الجميل أننا لما تعاملنا مع هؤلاء العرب الأقحاح بمنطق العروبة كان لديهم تفاعل جميل".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, العالم العربي
بذكاء شديد... كيف نجا السفير السعودي في اليمن من 5 مسلحين هددوه بالقتل وأصبح صديقهم
08:31 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 08:46 GMT 22.04.2022) تابعنا عبر
روى السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، تفاصيل توقيف سيارته من قبل مسلحين في اليمن، قبل أن ينجو منهم بسؤال ذكي.
وقال السفير في مقابلة تلفزيونية إنه كان عائدا من إجازة في المملكة، وحين دخل الحدود اليمنية استقبله سائق السفارة وسلّمه سلاحا آليا، ثم تحركت السيارة من طريق حجة، وبينما هم في الطريق إذ فوجئ السائق بمطب كبير يوجب عليه التوقف تماما.
ويضيف السفير "توقفت السيارة، فإذا بخمسة مسلحين يحيطون بالسيارة، فقلت لهم: خير إن شاء الله، قالوا أعطنا مالك وسلاحك ولا تقاوم وإلا قتلناك أو أسرناك وأخذنا السيارة وكل شيء، فقلت: لكم ما طلبتم ولكن دعوني أسألكم سؤالا: هل أنتم عرب؟ قالوا بل نحن أصل العرب، فقلت أنا أعلم أن العرب يدفعون الضيف بقوة إلى بيوتهم ليتناول العشاء، وأنا توقعت أنكم تعشونني".
عندئذٍ أصيب المسلحون بحرج من كلمات السفير، فقالوا له "غلبتنا، إي والله نعشيك ولا نسلبك شيئا"، وفقا لكلامه.
وتابع "المهم أنهم تغيروا فعلا هؤلاء العرب الأقحاح الذين اضطرتهم الظروف الاقتصادية والمعيشية لارتكاب هذا الخطأ وتصادقت أنا وإياهم وساعدتهم بما يمكن تحسين ظروفهم، لكن الجميل أننا لما تعاملنا مع هؤلاء العرب الأقحاح بمنطق العروبة كان لديهم تفاعل جميل".