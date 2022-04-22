عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/برج-دبابة-أوكرانية-يطير-إلى-الطابق-الخامس-فيديو-1061483278.html
برج دبابة أوكرانية يطير إلى الطابق الخامس... فيديو
برج دبابة أوكرانية يطير إلى الطابق الخامس... فيديو
نشرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" فيديو تدمير دبابة تابعة للجيش الأوكراني في مدينة ماريوبول في جنوب جمهورية أوكرانيا السوفييتية السابقة. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T10:55+0000
2022-04-22T10:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1061482782_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_527ea9a1f03d9e01b6fb16fd460dc551.jpg
وتتبع هذه المدينة الآن لجمهورية دونيتسك الشعبية. ودخلتها قوات تابعة للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت عقب وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014. وتم تحريرها أخيرا من سيطرة القوات الأوكرانية في سياق العملية الروسية الخاصة الهادفة إلى توفير الحماية للناس في منطقة دونباس من هجمات قوات النظام الأوكراني المعادي للروس المقيمين في روسيا وشرق أوكرانيا.وكانت الدبابة تختبئ خلف إحدى الدور السكنية. ولكنها لم تتمكن من تجنب ضربة قذيفة بدقة عالية. ولم يبق منها سوى جملة قطع معدنية، فيما طار برجها إلى البناية التي حاولت الاختباء خلفها ليستقر في إحدى شقق الطابق الخامس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1061482782_300:0:3029:2047_1920x0_80_0_0_ecc41d8ed8784bafe15041ef1feb3c2c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, видео

برج دبابة أوكرانية يطير إلى الطابق الخامس... فيديو

10:55 GMT 22.04.2022
© Sputnik . Сергей Батурин / الذهاب إلى بنك الصورقوات جمهورية دونيتسك تغادر مدينة ماريوبول بعد تحريرها من القوات الأوكرانية
قوات جمهورية دونيتسك تغادر مدينة ماريوبول بعد تحريرها من القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© Sputnik . Сергей Батурин
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
نشرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" فيديو تدمير دبابة تابعة للجيش الأوكراني في مدينة ماريوبول في جنوب جمهورية أوكرانيا السوفييتية السابقة.
وتتبع هذه المدينة الآن لجمهورية دونيتسك الشعبية. ودخلتها قوات تابعة للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت عقب وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014. وتم تحريرها أخيرا من سيطرة القوات الأوكرانية في سياق العملية الروسية الخاصة الهادفة إلى توفير الحماية للناس في منطقة دونباس من هجمات قوات النظام الأوكراني المعادي للروس المقيمين في روسيا وشرق أوكرانيا.
وكانت الدبابة تختبئ خلف إحدى الدور السكنية. ولكنها لم تتمكن من تجنب ضربة قذيفة بدقة عالية. ولم يبق منها سوى جملة قطع معدنية، فيما طار برجها إلى البناية التي حاولت الاختباء خلفها ليستقر في إحدى شقق الطابق الخامس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала