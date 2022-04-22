https://arabic.sputniknews.com/20220422/برج-دبابة-أوكرانية-يطير-إلى-الطابق-الخامس-فيديو-1061483278.html
برج دبابة أوكرانية يطير إلى الطابق الخامس... فيديو
برج دبابة أوكرانية يطير إلى الطابق الخامس... فيديو
نشرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" فيديو تدمير دبابة تابعة للجيش الأوكراني في مدينة ماريوبول في جنوب جمهورية أوكرانيا السوفييتية السابقة. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T10:55+0000
2022-04-22T10:55+0000
2022-04-22T10:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وتتبع هذه المدينة الآن لجمهورية دونيتسك الشعبية. ودخلتها قوات تابعة للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت عقب وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014. وتم تحريرها أخيرا من سيطرة القوات الأوكرانية في سياق العملية الروسية الخاصة الهادفة إلى توفير الحماية للناس في منطقة دونباس من هجمات قوات النظام الأوكراني المعادي للروس المقيمين في روسيا وشرق أوكرانيا.وكانت الدبابة تختبئ خلف إحدى الدور السكنية. ولكنها لم تتمكن من تجنب ضربة قذيفة بدقة عالية. ولم يبق منها سوى جملة قطع معدنية، فيما طار برجها إلى البناية التي حاولت الاختباء خلفها ليستقر في إحدى شقق الطابق الخامس.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, видео
برج دبابة أوكرانية يطير إلى الطابق الخامس... فيديو
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نشرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" فيديو تدمير دبابة تابعة للجيش الأوكراني في مدينة ماريوبول في جنوب جمهورية أوكرانيا السوفييتية السابقة.
وتتبع هذه المدينة الآن لجمهورية دونيتسك الشعبية. ودخلتها قوات تابعة للسلطة الأوكرانية الجديدة التي تشكلت عقب وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف في عام 2014. وتم تحريرها أخيرا من سيطرة القوات الأوكرانية في سياق العملية الروسية الخاصة الهادفة إلى توفير الحماية للناس في منطقة دونباس من هجمات قوات النظام الأوكراني المعادي للروس المقيمين في روسيا وشرق أوكرانيا.
وكانت الدبابة تختبئ خلف إحدى الدور السكنية. ولكنها لم تتمكن من تجنب ضربة قذيفة بدقة عالية. ولم يبق منها سوى جملة قطع معدنية، فيما طار برجها إلى البناية التي حاولت الاختباء خلفها ليستقر في إحدى شقق الطابق الخامس.