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بريطانيا والهند يتفقان على شراكة دفاعية وأمنية جديدة
بريطانيا والهند يتفقان على شراكة دفاعية وأمنية جديدة
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، في نيودلهي أن بريطانيا والهند اتفقتا على شراكة دفاعية وأمنية "جديدة وموسعة". 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T10:53+0000
2022-04-22T10:53+0000
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وحسب "فرانس برس"، قال جونسون بعد لقائه بنظيره الهندي ناريندرا مودي، إن البلدين لديهما "مصلحة مشتركة في إبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ مفتوحة وحرة". وأشار جونسون أن هذه الشراكة الجديدة هي "التزام يمتد لعقود".وبدوره، قال رئيس الوزراء الهندي إن زيارة جونسون للهند جاءت في الذكرى 75 لاستقلالها.وأضاف مودي "ناقشنا العديد من التطورات الإقليمية والدولية وأكدنا على نظام حر ومنفتح وشامل وقائم على القواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".وكان البلدان قد بدءا في يناير الماضي محادثات بشأن اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن حكومة مودي حريصة على تأمين المزيد من التأشيرات للهنود للعمل أو الدراسة في المملكة المتحدة.يذكر أن جونسون، كان قد وصل أمس الخميس زيارة إلى الهند تستمر لمدة يومين.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/انطلاق-محادثات-اتفاقية-التجارة-الحرة-بين-بريطانيا-والهند-1055948176.html
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أخبار الهند اليوم, بريطانيا, بوريس جونسون, العالم, أخبار العالم الآن

بريطانيا والهند يتفقان على شراكة دفاعية وأمنية جديدة

10:53 GMT 22.04.2022
© REUTERS / SPUTNIKرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي
رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، في نيودلهي أن بريطانيا والهند اتفقتا على شراكة دفاعية وأمنية "جديدة وموسعة".
وحسب "فرانس برس"، قال جونسون بعد لقائه بنظيره الهندي ناريندرا مودي، إن البلدين لديهما "مصلحة مشتركة في إبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ مفتوحة وحرة".
وأشار جونسون أن هذه الشراكة الجديدة هي "التزام يمتد لعقود".

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أنهما اتفقا على العمل معا على المشتريات الدفاعية "لمواجهة التهديدات عبر البر والبحر والجو والفضاء والإنترنت، بما في ذلك الشراكة في تكنولوجيا الطائرات المقاتلة الجديدة، والتقنيات البحرية لاكتشاف التهديدات في المحيطات والرد عليها".

وبدوره، قال رئيس الوزراء الهندي إن زيارة جونسون للهند جاءت في الذكرى 75 لاستقلالها.
وأضاف مودي "ناقشنا العديد من التطورات الإقليمية والدولية وأكدنا على نظام حر ومنفتح وشامل وقائم على القواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
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وكان البلدان قد بدءا في يناير الماضي محادثات بشأن اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن حكومة مودي حريصة على تأمين المزيد من التأشيرات للهنود للعمل أو الدراسة في المملكة المتحدة.
يذكر أن جونسون، كان قد وصل أمس الخميس زيارة إلى الهند تستمر لمدة يومين.
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