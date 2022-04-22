عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220422/بصمة-إنسان-تظهر-على-سطح-المريخ-فيديو-1061494385.html
"بصمة إنسان" تظهر على سطح المريخ... فيديو
"بصمة إنسان" تظهر على سطح المريخ... فيديو
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة مذهلة لحفرة فريدة من نوعها على سطح المريخ مع حواف غريبة ومضيئة منحتها مظهر مشابها لبصمة الإنسان، بحسب المصادر العلمية. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T13:57+0000
2022-04-22T13:59+0000
نادي الفيديو
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057883162_0:460:2048:1612_1920x0_80_0_0_400dc0ccdb346ae4810cdfada8b5a9b7.jpg
تعرف الحفرة الموجودة في المشاهد الجديدة باسم "Airy-0"، وهو منخفض يبلغ عرضه حوالي نصف كيلومتر تقريبا ويقع داخل فوهة "Airy" الكبيرة، أي أنها فوهة داخل فوهة بركانية أخرى.وبحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية، والتي شبهت الحفرة الصغيرة ببصمة الإنسان الواضحة، يبلغ عرض فوهة "Airy" الكبيرة حوالي 27 ميلاً (43.5 كيلومتر).الجدير بالذكر أن علماء الفلك كانوا قد اختاروا الحفرة الكبيرة في عام 1884 لتحديد خط زوال يفصل بين شرق المريخ وغربه وحددوه بدرجة صفر، والذي يفصل بين نصفي الكوكب الشرقي والغربي.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/مشهد-مذهل-لكسوف-دراماتيكي-للشمس-على-سطح-المريخ-فيديو--1061458264.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/1057883162_0:268:2048:1804_1920x0_80_0_0_fa5b36d60e56ac30999a7690fba94d8d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, مجتمع, علوم

"بصمة إنسان" تظهر على سطح المريخ... فيديو

13:57 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 13:59 GMT 22.04.2022)
© Photo / pixabay/AlexAntropov86حفرة ناتجة عن اصطدام على أرض المريخ
حفرة ناتجة عن اصطدام على أرض المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© Photo / pixabay/AlexAntropov86
تابعنا عبرTelegram
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة مذهلة لحفرة فريدة من نوعها على سطح المريخ مع حواف غريبة ومضيئة منحتها مظهر مشابها لبصمة الإنسان، بحسب المصادر العلمية.
تعرف الحفرة الموجودة في المشاهد الجديدة باسم "Airy-0"، وهو منخفض يبلغ عرضه حوالي نصف كيلومتر تقريبا ويقع داخل فوهة "Airy" الكبيرة، أي أنها فوهة داخل فوهة بركانية أخرى.
وبحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية، والتي شبهت الحفرة الصغيرة ببصمة الإنسان الواضحة، يبلغ عرض فوهة "Airy" الكبيرة حوالي 27 ميلاً (43.5 كيلومتر).
المركبة المدارية لاستكشاف المريخ مارس ريكونيسانس أوربيتر (Mars Reconnaissance Orbiter) التابعة لوكالة ناسا، التقطت صورة لمنطقة تشبه سطح الجبن السويسرية (Swiss cheese terrain) عام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
مشهد مذهل لكسوف "دراماتيكي" للشمس على سطح المريخ... فيديو
أمس, 15:05 GMT

والتقطت الصورة خلال التجربة العلمية للتصوير عالي الدقة على المركبة المدارية لاستطلاع المريخ التابعة لناسا.

الجدير بالذكر أن علماء الفلك كانوا قد اختاروا الحفرة الكبيرة في عام 1884 لتحديد خط زوال يفصل بين شرق المريخ وغربه وحددوه بدرجة صفر، والذي يفصل بين نصفي الكوكب الشرقي والغربي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала