https://arabic.sputniknews.com/20220422/بصمة-إنسان-تظهر-على-سطح-المريخ-فيديو-1061494385.html
"بصمة إنسان" تظهر على سطح المريخ... فيديو
"بصمة إنسان" تظهر على سطح المريخ... فيديو
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة مذهلة لحفرة فريدة من نوعها على سطح المريخ مع حواف غريبة ومضيئة منحتها مظهر مشابها لبصمة الإنسان، بحسب المصادر العلمية. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T13:57+0000
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تعرف الحفرة الموجودة في المشاهد الجديدة باسم "Airy-0"، وهو منخفض يبلغ عرضه حوالي نصف كيلومتر تقريبا ويقع داخل فوهة "Airy" الكبيرة، أي أنها فوهة داخل فوهة بركانية أخرى.وبحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية، والتي شبهت الحفرة الصغيرة ببصمة الإنسان الواضحة، يبلغ عرض فوهة "Airy" الكبيرة حوالي 27 ميلاً (43.5 كيلومتر).الجدير بالذكر أن علماء الفلك كانوا قد اختاروا الحفرة الكبيرة في عام 1884 لتحديد خط زوال يفصل بين شرق المريخ وغربه وحددوه بدرجة صفر، والذي يفصل بين نصفي الكوكب الشرقي والغربي.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/مشهد-مذهل-لكسوف-دراماتيكي-للشمس-على-سطح-المريخ-فيديو--1061458264.html
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نادي الفيديو, مجتمع, علوم
"بصمة إنسان" تظهر على سطح المريخ... فيديو
13:57 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 13:59 GMT 22.04.2022) تابعنا عبر
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورة مذهلة لحفرة فريدة من نوعها على سطح المريخ مع حواف غريبة ومضيئة منحتها مظهر مشابها لبصمة الإنسان، بحسب المصادر العلمية.
تعرف الحفرة الموجودة في المشاهد الجديدة باسم "Airy-0"، وهو منخفض يبلغ عرضه حوالي نصف كيلومتر تقريبا ويقع داخل فوهة "Airy" الكبيرة، أي أنها فوهة داخل فوهة بركانية أخرى.
وبحسب المقال المنشور في مجلة "livescience" العلمية
، والتي شبهت الحفرة الصغيرة ببصمة الإنسان الواضحة، يبلغ عرض فوهة "Airy" الكبيرة حوالي 27 ميلاً (43.5 كيلومتر).
والتقطت الصورة خلال التجربة العلمية للتصوير عالي الدقة على المركبة المدارية لاستطلاع المريخ التابعة لناسا.
الجدير بالذكر أن علماء الفلك كانوا قد اختاروا الحفرة الكبيرة في عام 1884 لتحديد خط زوال يفصل بين شرق المريخ وغربه وحددوه بدرجة صفر، والذي يفصل بين نصفي الكوكب الشرقي والغربي.