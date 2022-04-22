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https://arabic.sputniknews.com/20220422/بعد-أنجلينا-جولي-السعودية-تحظر-عرض-فيلم-جديد-من-إنتاج-مارفل-1061501376.html
بعد منع فيلم لأنجلينا جولي... السعودية تحظر عملا سينمائيا جديدا من إنتاج "مارفل"‏
بعد منع فيلم لأنجلينا جولي... السعودية تحظر عملا سينمائيا جديدا من إنتاج "مارفل"‏
كشفت تقارير، اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية قررت حظر فيلم جديد من إنتاج استوديوهات ‏‏"مارفل" للأبطال الخارقين، والذي كان من المقرر عرضه في بدايات... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T17:37+0000
2022-04-22T17:38+0000
السعودية
مجتمع
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وقررت السعودية منع الجزء الثاني من فيلم "Doctor Strange" من الوصول إلى دور عرضها السينمائي، بسبب احتوائه على مشهد مثلية جنسية، وفقا لما أكدته مجلة "هوليوود ريبورتر" الأمريكية حصريا.وقالت "هوليوود ريبورتر" إنه تأكد لديها حظر السعودية عرض الجزء الثاني من "Doctor Strange"، بعد سريان شائعات قوية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الإجراء من المملكة.ومن المقرر أن يتم طرح فيلم "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" في 5 مايو/ أيار المقبل، وهو الجزء الثاني من فيلم "Doctor Strange"، الذي عرض في عام 2016، ومن بطولة الممثل الحائز على أوسكار، بينيديكت كامبرباتش، ويتناول قصة الجراح الماهر "دكتور سترينج"، الذي يتعرض لحادث سيارة يتسبب في إعاقة يديه، ولكنه يشفى بعد معايشة مجموعة من الرجال الروحانيين، الذي يعلمونه أساليب مبهرة في السحر، والتلاعب بالعوالم المختلقة في الكون.ويأتي حظر السعودية للفيلم بعدما قررت ودول خليجية أخرى حظر فيلم "Eternals"، من بطولة النجمة الأمريكية، أنجلينا جولي، بسبب تضمنه أيضا لمشاهد مثلية جنسية.
https://arabic.sputniknews.com/20211105/أنجلينا-جولي-تنتقد-3-دول-خليجية-بعد-أنباء-حظرها-أحدث-أفلامها-من-العرض-الجماهيري-1050630249.html
السعودية
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السعودية, مجتمع, منوعات

بعد منع فيلم لأنجلينا جولي... السعودية تحظر عملا سينمائيا جديدا من إنتاج "مارفل"‏

17:37 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 17:38 GMT 22.04.2022)
© AFP 2022 / ALBERTO E. RODRIGUEZالعرض الأول لفيلم "Doctor Strange" من إنتاج "استوديوهات مارفل"، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
العرض الأول لفيلم Doctor Strange من إنتاج استوديوهات مارفل، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2016 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
العرض الأول لفيلم "Doctor Strange" من إنتاج "استوديوهات مارفل"، 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2016
© AFP 2022 / ALBERTO E. RODRIGUEZ
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كشفت تقارير، اليوم الجمعة، أن المملكة العربية السعودية قررت حظر فيلم جديد من إنتاج استوديوهات ‏‏"مارفل" للأبطال الخارقين، والذي كان من المقرر عرضه في بدايات الشهر المقبل.‏
وقررت السعودية منع الجزء الثاني من فيلم "Doctor Strange" من الوصول إلى دور عرضها السينمائي، بسبب احتوائه على مشهد مثلية جنسية، وفقا لما أكدته مجلة "هوليوود ريبورتر" الأمريكية حصريا.
وقالت "هوليوود ريبورتر" إنه تأكد لديها حظر السعودية عرض الجزء الثاني من "Doctor Strange"، بعد سريان شائعات قوية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الإجراء من المملكة.
الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي، في العرض الخاص لفيلم Eternals في لندن، بريطانيا، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2021
أنجلينا جولي تنتقد 3 دول خليجية بعد أنباء حظرها أحدث أفلامها من العرض الجماهيري
5 نوفمبر 2021, 14:49 GMT
ومن المقرر أن يتم طرح فيلم "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" في 5 مايو/ أيار المقبل، وهو الجزء الثاني من فيلم "Doctor Strange"، الذي عرض في عام 2016، ومن بطولة الممثل الحائز على أوسكار، بينيديكت كامبرباتش، ويتناول قصة الجراح الماهر "دكتور سترينج"، الذي يتعرض لحادث سيارة يتسبب في إعاقة يديه، ولكنه يشفى بعد معايشة مجموعة من الرجال الروحانيين، الذي يعلمونه أساليب مبهرة في السحر، والتلاعب بالعوالم المختلقة في الكون.
ويأتي حظر السعودية للفيلم بعدما قررت ودول خليجية أخرى حظر فيلم "Eternals"، من بطولة النجمة الأمريكية، أنجلينا جولي، بسبب تضمنه أيضا لمشاهد مثلية جنسية.
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