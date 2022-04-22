https://arabic.sputniknews.com/20220422/بوتين-لا-ينوي-زيارة-قبر-يلتسين-في-ذكرى-وفاته-1061488051.html
بوتين لا ينوي زيارة قبر يلتسين في ذكرى وفاته
بوتين لا ينوي زيارة قبر يلتسين في ذكرى وفاته
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الرئيس بوتين لا يعتزم زيارة قبر أول رئيس منتخب لروسيا، بوريس يلتسين، غدا السبت، في ذكرى وفاة يلتسين. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T11:52+0000
2022-04-22T11:52+0000
2022-04-22T11:52+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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ويوجد قبر يلتسين في مقبرة نوفوديفيتشيه بموسكو.وقال دميتري بيسكوف، متحدث الرئاسة الروسية، في رد له على سؤال: هل ينوي بوتين زيارة مقبرة نوفوديفيتشيه في الثالث والعشرين من ابريل/نيسان أو المشاركة في فعاليات أخرى في ذكرى وفاة يلتسين: "لا يتضمن جدول أعمال بوتين القيام بهذه الزيارة".وتوفي يلتسين في 23 ابريل 2007 في موسكو متأثرا بمرض القلب والأوعية الدموية. وكان يلتسين واحدا من قادة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الذين وقعوا على إعلان حله في عام 1991 إلى جانب رئيسي جمهوريتي أوكرانيا وبيلاروسيا.
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روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين لا ينوي زيارة قبر يلتسين في ذكرى وفاته
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الرئيس بوتين لا يعتزم زيارة قبر أول رئيس منتخب لروسيا، بوريس يلتسين، غدا السبت، في ذكرى وفاة يلتسين.
ويوجد قبر يلتسين في مقبرة نوفوديفيتشيه بموسكو.
وقال
دميتري بيسكوف، متحدث الرئاسة الروسية، في رد له على سؤال: هل ينوي بوتين زيارة مقبرة نوفوديفيتشيه في الثالث والعشرين من ابريل/نيسان أو المشاركة في فعاليات أخرى في ذكرى وفاة يلتسين: "لا يتضمن جدول أعمال بوتين القيام بهذه الزيارة".
وتوفي يلتسين في 23 ابريل 2007 في موسكو متأثرا بمرض القلب والأوعية الدموية. وكان يلتسين واحدا من قادة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الذين وقعوا على إعلان حله في عام 1991 إلى جانب رئيسي جمهوريتي أوكرانيا وبيلاروسيا.