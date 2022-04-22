عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220422/بوتين-لا-ينوي-زيارة-قبر-يلتسين-في-ذكرى-وفاته-1061488051.html
بوتين لا ينوي زيارة قبر يلتسين في ذكرى وفاته
بوتين لا ينوي زيارة قبر يلتسين في ذكرى وفاته
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الرئيس بوتين لا يعتزم زيارة قبر أول رئيس منتخب لروسيا، بوريس يلتسين، غدا السبت، في ذكرى وفاة يلتسين. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T11:52+0000
2022-04-22T11:52+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1061487836_0:106:3104:1852_1920x0_80_0_0_770ff109c5ed9b92e00e4a40cb0f5bad.jpg
ويوجد قبر يلتسين في مقبرة نوفوديفيتشيه بموسكو.وقال دميتري بيسكوف، متحدث الرئاسة الروسية، في رد له على سؤال: هل ينوي بوتين زيارة مقبرة نوفوديفيتشيه في الثالث والعشرين من ابريل/نيسان أو المشاركة في فعاليات أخرى في ذكرى وفاة يلتسين: "لا يتضمن جدول أعمال بوتين القيام بهذه الزيارة".وتوفي يلتسين في 23 ابريل 2007 في موسكو متأثرا بمرض القلب والأوعية الدموية. وكان يلتسين واحدا من قادة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الذين وقعوا على إعلان حله في عام 1991 إلى جانب رئيسي جمهوريتي أوكرانيا وبيلاروسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1061487836_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_8c3a29e95f838b64e6c1b3fdff49353c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديمير بوتين

بوتين لا ينوي زيارة قبر يلتسين في ذكرى وفاته

11:52 GMT 22.04.2022
© Sputnik . Петр Чернов / الذهاب إلى بنك الصورقبر يلتسين
قبر يلتسين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© Sputnik . Петр Чернов
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الرئيس بوتين لا يعتزم زيارة قبر أول رئيس منتخب لروسيا، بوريس يلتسين، غدا السبت، في ذكرى وفاة يلتسين.
ويوجد قبر يلتسين في مقبرة نوفوديفيتشيه بموسكو.
وقال دميتري بيسكوف، متحدث الرئاسة الروسية، في رد له على سؤال: هل ينوي بوتين زيارة مقبرة نوفوديفيتشيه في الثالث والعشرين من ابريل/نيسان أو المشاركة في فعاليات أخرى في ذكرى وفاة يلتسين: "لا يتضمن جدول أعمال بوتين القيام بهذه الزيارة".
وتوفي يلتسين في 23 ابريل 2007 في موسكو متأثرا بمرض القلب والأوعية الدموية. وكان يلتسين واحدا من قادة اتحاد الجمهوريات السوفيتية الذين وقعوا على إعلان حله في عام 1991 إلى جانب رئيسي جمهوريتي أوكرانيا وبيلاروسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала