https://arabic.sputniknews.com/20220422/بوريس-جونسون-يواجه-تحقيقا-جديدا-بشأن-قضية-داونينغ-ستريت-1061482145.html

بوريس جونسون يواجه تحقيقا جديدا بشأن قضية "داونينغ ستريت"

بوريس جونسون يواجه تحقيقا جديدا بشأن قضية "داونينغ ستريت"

وافق مجلس النواب البريطاني على إحالة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى التحقيق مجددا، إثر مزاعم تفيد بتضليله للبرلمان البريطاني بشأن إقامة احتفالات "داونينغ ستريت"... 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T10:44+0000

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العالم

بريطانيا

بوريس جونسون

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ويعني القرار أن النواب في لجنة الامتيازات بالبرلمان البريطاني سيحققون فيما إذا كان جونسون قد ضلل مجلس العموم بإنكاره المتكرر للاحتفالات التي خرقت قيود الإغلاق في المنطقة (رقم 10)، وهو الرقم الذي يشير إلى المقر الرسمي والمكتب التنفيذي لرئيس وزراء المملكة المتحدة في داونينغ ستريت، بحسب "irish examine".وتم تمرير اقتراح حزب العمال يوم الخميس، دون تصويت بعد عدم تلقي أي اعتراض، مع اختيار رقم 10 ضد تقديم تعديل التأجيل الخاص به، في حين لن يبدأ التحقيق إلا بعد أن تنتهي شرطة العاصمة "سكوتلاند يارد"، من تحقيقها في انتهاكات قيود فيروس كورونا المزعومة في قلب الحكومة البريطانية.و قال وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني مايكل إليس لمجلس العموم، إن السيد جونسون "كان واضحًا دائمًا أنه يرحب بمواجهة أي استفسارات يراها البرلمان مناسبة"، فيما قالت نائبة زعيمة حزب العمال أنجيلا راينر، إن النواب كان عليهم اللجوء إلى إجراء تحقيق برلماني "لأن رئيس الوزراء فشل في فعل الشيء اللائق والاستقالة".وتم تغريم جونسون، الذي لم يحضر مناقشة الاقتراح والقرار لأنه في زيارة رسمية للهند، مرة واحدة من قبل شرطة العاصمة لحضور احتفال عيد ميلاده في يونيو/حزيران 2020.وأشار الاقتراح المعروض على أعضاء البرلمان إلى أن إفادات جونسون "بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر"، الذي تضمن أربع ملاحظات منفصلة في مجلس العموم، "يبدو أنها ترقي إلى تضليل مجلس النواب".ووجه الوزير السابق ستيف بيكر صفعة لجونسون، بقوله أمام أعضاء البرلمان أن رئيس الوزراء "كان يجب أن يرحل منذ فترة طويلة".وكان جونسون قد نفى سابقًا تلك الادعاءات، مشيرا إلى أنه تم اتباع جميع قواعد الحماية في داونينغ ستريت.

https://arabic.sputniknews.com/20220418/استطلاع-رأي-في-بريطانيا-يجمع-أن-بوريس-جونسون-كاذب-ومهرج-وغير-كفء-1061335475.html

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العالم, بريطانيا, بوريس جونسون