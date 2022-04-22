https://arabic.sputniknews.com/20220422/بينيت-إسرائيل-دولة-سلمية--1061478500.html

بينيت: إسرائيل دولة سلمية

بينيت: إسرائيل دولة سلمية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن "إسرائيل دولة سلمية"، لافتا إلى حرصه على تحسين أوضاع الفلسطينيين. 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T08:56+0000

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2022-04-22T08:56+0000

العالم

أخبار إسرائيل اليوم

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وأوضح بينيت في مقابلة مع شبكة CNN أن "الفلسطينيين يشهدون ازدهارًا غير مسبوق" في ظل حكومته، قائلا "ما سأفعله وما أفعله، هو سلام للناس بشكل تصاعدي، وتوفير المزيد من الوظائف للفلسطينيين برواتب أفضل وتحسين الاقتصاد، هذا ما أؤمن به".وفيما يتعلق بإنهاء النزاع، قال بينيت "لن أقوم بإجراء تجارب على أمن الإسرائيليين. آخر مرة في غزة، عندما سلمناها لهم وعدنا إلى حدود 67 منذ قرابة 15 أو 16 عامًا. لقد انسحبنا وطردنا اليهود الذين يعيشون في غزة، وما حصلنا عليه بالمقابل جحيم. عشرات الآلاف من الصواريخ أطلقت علينا من غزة".اندلعت اشتباكات جديدة بين الشرطة الاسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين صباح الجمعة في باحة المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، أسفرت عن 27 جريحا حسب الهلال الأحمر الفلسطيني، في أجواء من التوتر منذ أيام امتدت إلى قطاع غزة.ما زال الوضع متوترا في الحرم القدسي في هذه الجمعة الثالثة من شهر رمضان - الذي يتزامن مع انتهاء الاحتفالات بعيد الفصح اليهودي - بعد تبادل رشق الحجارة وإطلاق الرصاص المطاطي.وخلال الأسبوع الماضي أصيب أكثر من مئتي شخص معظمهم من الفلسطينيين، بجروح في صدام في الحرم القدسي ومحيطه، أدت أيضا إلى هجمات صاروخية شنتها مجموعات فلسطينية مسلحة من قطاع غزة على الدولة العبرية وغارات إسرائيلية ردا على ذلك.كما أدى هذا التصعيد الجديد للتوتر في القدس الشرقية إلى إطلاق هجمات صاروخية من قبل فصائل فلسطينية مسلحة في قطاع غزة وضربات جوية إسرائيلية ردا عليها في هذا الجيب الفلسطيني الذي يبلغ عدد سكانه 2,3 مليون نسمة ويخضع لحصار إسرائيلي وسيطرة حماس.

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