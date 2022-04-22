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https://arabic.sputniknews.com/20220422/بيونغ-يانغ-نقدر-الآلام-التي-تحملها-رئيس-كوريا-الجنوبية-1061502062.html
بيونغ يانغ: نقدر "الآلام" التي تحملها رئيس كوريا الجنوبية
بيونغ يانغ: نقدر "الآلام" التي تحملها رئيس كوريا الجنوبية
رد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على رسالة شخصية من الرئيس الكوري الجنوبي المنتهية ولايته مون جاي إن هذا الأسبوع، قائلا إنه يقدر الجهود التي بذلها الأخير. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T18:09+0000
2022-04-22T18:10+0000
كوريا الجنوبية
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وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، قال مون إنه يريد إصدار تصريحات مشتركة من الجانبين حول "أساس إعادة التوحيد" حتى بعد تنحيه عن منصب الرئيس.وذكر التقرير أن كيم "قدر الآلام والجهود التي بذلها" مون، وقالت إن تبادل الرسائل الشخصية بين كبار قادة الشمال والجنوب هو تعبير عن ثقتهم العميقة.وأضافت المتحدثة باسم مون أن الرئيس طلب من كيم أن يظل ملتزما بالتعاون، وأن الحوار يجب أن يتخطى "عصر المواجهة"، حسبما ذكرت رويترز.فيما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن المتحدثة قوله إن كيم قال: "إنجازنا هو توقيعنا على إعلان واتفاقيات تاريخية، والتي ستكون بمثابة نقطة إرشادية للعلاقات بين الكوريتين".وتأتي هذه الأخبار بعد أيام من إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية أخرى، وقبل أسابيع من تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي القادم يون سوك يول في 10 مايو/ أيار.تحسنت العلاقات بين الجانبين في البداية تحت قيادة مون، الذي عقد ثلاث قمم مع كيم في 2018، لكن العلاقات تدهورت بشكل حاد، وهددت كوريا الشمالية بعمل عسكري، وفجرت مكتب الاتصال المشترك مع كوريا الجنوبية في عام 2020.
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية

بيونغ يانغ: نقدر "الآلام" التي تحملها رئيس كوريا الجنوبية

18:09 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 18:10 GMT 22.04.2022)
© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool زيارة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن إلى كوريا الشمالية ولقاء زعيمها كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، 19 سبتمبر/ أيلول 2018
زيارة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن إلى كوريا الشمالية ولقاء زعيمها كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، 19 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool
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رد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على رسالة شخصية من الرئيس الكوري الجنوبي المنتهية ولايته مون جاي إن هذا الأسبوع، قائلا إنه يقدر الجهود التي بذلها الأخير.
وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، قال مون إنه يريد إصدار تصريحات مشتركة من الجانبين حول "أساس إعادة التوحيد" حتى بعد تنحيه عن منصب الرئيس.
وذكر التقرير أن كيم "قدر الآلام والجهود التي بذلها" مون، وقالت إن تبادل الرسائل الشخصية بين كبار قادة الشمال والجنوب هو تعبير عن ثقتهم العميقة.
وأضافت المتحدثة باسم مون أن الرئيس طلب من كيم أن يظل ملتزما بالتعاون، وأن الحوار يجب أن يتخطى "عصر المواجهة"، حسبما ذكرت رويترز.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على خلفية ما نشرته وسائل إعلامية أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
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فيما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن المتحدثة قوله إن كيم قال: "إنجازنا هو توقيعنا على إعلان واتفاقيات تاريخية، والتي ستكون بمثابة نقطة إرشادية للعلاقات بين الكوريتين".
وتأتي هذه الأخبار بعد أيام من إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية أخرى، وقبل أسابيع من تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي القادم يون سوك يول في 10 مايو/ أيار.
تحسنت العلاقات بين الجانبين في البداية تحت قيادة مون، الذي عقد ثلاث قمم مع كيم في 2018، لكن العلاقات تدهورت بشكل حاد، وهددت كوريا الشمالية بعمل عسكري، وفجرت مكتب الاتصال المشترك مع كوريا الجنوبية في عام 2020.
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