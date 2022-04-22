https://arabic.sputniknews.com/20220422/بيونغ-يانغ-نقدر-الآلام-التي-تحملها-رئيس-كوريا-الجنوبية-1061502062.html
بيونغ يانغ: نقدر "الآلام" التي تحملها رئيس كوريا الجنوبية
بيونغ يانغ: نقدر "الآلام" التي تحملها رئيس كوريا الجنوبية
رد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على رسالة شخصية من الرئيس الكوري الجنوبي المنتهية ولايته مون جاي إن هذا الأسبوع، قائلا إنه يقدر الجهود التي بذلها الأخير. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T18:09+0000
2022-04-22T18:09+0000
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كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
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وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، قال مون إنه يريد إصدار تصريحات مشتركة من الجانبين حول "أساس إعادة التوحيد" حتى بعد تنحيه عن منصب الرئيس.وذكر التقرير أن كيم "قدر الآلام والجهود التي بذلها" مون، وقالت إن تبادل الرسائل الشخصية بين كبار قادة الشمال والجنوب هو تعبير عن ثقتهم العميقة.وأضافت المتحدثة باسم مون أن الرئيس طلب من كيم أن يظل ملتزما بالتعاون، وأن الحوار يجب أن يتخطى "عصر المواجهة"، حسبما ذكرت رويترز.فيما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن المتحدثة قوله إن كيم قال: "إنجازنا هو توقيعنا على إعلان واتفاقيات تاريخية، والتي ستكون بمثابة نقطة إرشادية للعلاقات بين الكوريتين".وتأتي هذه الأخبار بعد أيام من إجراء كوريا الشمالية تجربة صاروخية أخرى، وقبل أسابيع من تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي القادم يون سوك يول في 10 مايو/ أيار.تحسنت العلاقات بين الجانبين في البداية تحت قيادة مون، الذي عقد ثلاث قمم مع كيم في 2018، لكن العلاقات تدهورت بشكل حاد، وهددت كوريا الشمالية بعمل عسكري، وفجرت مكتب الاتصال المشترك مع كوريا الجنوبية في عام 2020.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/كوريا-الشمالية-أوامر-بتحقيق-الأهداف-الاقتصادية-للدولة-بأي-ثمن-1061436007.html
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كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية
بيونغ يانغ: نقدر "الآلام" التي تحملها رئيس كوريا الجنوبية
18:09 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 18:10 GMT 22.04.2022) تابعنا عبر
رد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على رسالة شخصية من الرئيس الكوري الجنوبي المنتهية ولايته مون جاي إن هذا الأسبوع، قائلا إنه يقدر الجهود التي بذلها الأخير.
وبحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، قال مون إنه يريد إصدار تصريحات مشتركة من الجانبين حول "أساس إعادة التوحيد" حتى بعد تنحيه عن منصب الرئيس.
وذكر التقرير أن كيم "قدر الآلام والجهود التي بذلها" مون، وقالت إن تبادل الرسائل الشخصية بين كبار قادة الشمال والجنوب هو تعبير عن ثقتهم العميقة.
وأضافت المتحدثة باسم مون أن الرئيس طلب من كيم أن يظل ملتزما بالتعاون، وأن الحوار يجب أن يتخطى "عصر المواجهة
"، حسبما ذكرت رويترز.
فيما نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن المتحدثة قوله إن كيم قال: "إنجازنا هو توقيعنا على إعلان واتفاقيات تاريخية، والتي ستكون بمثابة نقطة إرشادية للعلاقات بين الكوريتين".
وتأتي هذه الأخبار بعد أيام من إجراء كوريا الشمالية
تجربة صاروخية أخرى، وقبل أسابيع من تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي القادم يون سوك يول في 10 مايو/ أيار.
تحسنت العلاقات بين الجانبين في البداية تحت قيادة مون، الذي عقد ثلاث قمم مع كيم في 2018، لكن العلاقات تدهورت بشكل حاد، وهددت كوريا الشمالية بعمل عسكري، وفجرت مكتب الاتصال المشترك مع كوريا الجنوبية في عام 2020.