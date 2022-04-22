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https://arabic.sputniknews.com/20220422/تبرئة-الممثل-الأمريكي-أليك-بالدوين-من-تهمة-إطلاق-النار-أثناء-تصوير-فيلم-راست-1061480713.html
تبرئة الممثل الأمريكي أليك بالدوين من تهمة إطلاق النار أثناء تصوير فيلم "راست"
تبرئة الممثل الأمريكي أليك بالدوين من تهمة إطلاق النار أثناء تصوير فيلم "راست"
أعلن محامي الممثل الأمريكي أليك بالدوين تبرئة موكله بعد تحقيق أجري في ولاية نيو مكسيكو، اتهم فيه بالدوين بإطلاق الرصاص الذي أودى بحياة مصورة سينمائية بموقع... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T09:53+0000
2022-04-22T09:53+0000
مجتمع
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وأوضح المحامي، في بيان عبر إنستغرام، أن التحقيق كشف عن أن الممثل كان يعتقد بعدم وجود طلقات حية في مسدسه، وأضاف المحامي أن سلطة موكله على الإنتاج تقتصر على الموافقة على تعديلات السيناريو واختيار الممثلين وليست لديه أي سلطة على الأمور محل التحقيق.وأعرب المحامي في البيان عن تقديره لتبرئة موكله من خلال تقرير مكتب الصحة والسلامة المهنية في نيو مكسيكو، وعن سعادته بأن أوضح المسؤولون في نيو مكسيكو "هذه الأمور الحاسمة".يذكر ان مكتب الصحة والسلامة المهنية في نيو مكسيكو أعلن أمس نتائج تحقيق استمر ستة أشهر في شأن واقعة إطلاق الرصاص التي حدثت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وانتقد التقرير منتجي فيلم "راست" بسبب ثغرات أمنية وصفها بالـ "متعمدة" تسببت في مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز وفرض غرامة على الشركة قدرها 137 ألف دولار وهي أقصى غرامة ممكنة.وكانت هاتشينز قد توفيت أثناء بروفة عندما انطلقت رصاصة من مسدس يحمله بالدوين فاخترقت جسدها، كما أصيب مخرج الفيلم جويل سوزا برصاصة في كتفه.
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مجتمع

تبرئة الممثل الأمريكي أليك بالدوين من تهمة إطلاق النار أثناء تصوير فيلم "راست"

09:53 GMT 22.04.2022
© AP Photo / Jordan Straussالممثل الأمريكي أليك بالدوين
الممثل الأمريكي أليك بالدوين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Jordan Strauss
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أعلن محامي الممثل الأمريكي أليك بالدوين تبرئة موكله بعد تحقيق أجري في ولاية نيو مكسيكو، اتهم فيه بالدوين بإطلاق الرصاص الذي أودى بحياة مصورة سينمائية بموقع تصوير فيلم "راست".
وأوضح المحامي، في بيان عبر إنستغرام، أن التحقيق كشف عن أن الممثل كان يعتقد بعدم وجود طلقات حية في مسدسه، وأضاف المحامي أن سلطة موكله على الإنتاج تقتصر على الموافقة على تعديلات السيناريو واختيار الممثلين وليست لديه أي سلطة على الأمور محل التحقيق.
وأعرب المحامي في البيان عن تقديره لتبرئة موكله من خلال تقرير مكتب الصحة والسلامة المهنية في نيو مكسيكو، وعن سعادته بأن أوضح المسؤولون في نيو مكسيكو "هذه الأمور الحاسمة".
يذكر ان مكتب الصحة والسلامة المهنية في نيو مكسيكو أعلن أمس نتائج تحقيق استمر ستة أشهر في شأن واقعة إطلاق الرصاص التي حدثت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وانتقد التقرير منتجي فيلم "راست" بسبب ثغرات أمنية وصفها بالـ "متعمدة" تسببت في مقتل المصورة السينمائية هالينا هاتشينز وفرض غرامة على الشركة قدرها 137 ألف دولار وهي أقصى غرامة ممكنة.
وكانت هاتشينز قد توفيت أثناء بروفة عندما انطلقت رصاصة من مسدس يحمله بالدوين فاخترقت جسدها، كما أصيب مخرج الفيلم جويل سوزا برصاصة في كتفه.
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