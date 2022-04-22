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https://arabic.sputniknews.com/20220422/تحطم-طائرة-نقل-عسكرية-أوكرانية-من-طراز-أن-26-في-منطقة-زاباروجيا-1061477675.html
تحطم طائرة نقل عسكرية أوكرانية من طراز "أن-26" في منطقة زاباروجيا
تحطم طائرة نقل عسكرية أوكرانية من طراز "أن-26" في منطقة زاباروجيا
أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة زاباروجيا، اليوم الجمعة، بتحطم طائرة نقل عسكرية أوكرانية من طراز "أن-26". 22.04.2022, سبوتنيك عربي
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وأصدرت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة زاباروجيا بيانا رسميا على موقع تلغرام: "هذا الصباح، تحطمت طائرة من طراز "أن-26" في منطقة فولنانسكي في منطقة زاباروجيا".وأضاف البيان: "كانت الطائرة في رحلة تقنية وعلى متنها أشخاص، حيث يتم العمل على معرفة أسباب الحادث".
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تحطم طائرة نقل عسكرية أوكرانية من طراز "أن-26" في منطقة زاباروجيا

08:35 GMT 22.04.2022
 / الذهاب إلى بنك الصورطائرة "أن-12" أثناء مشاركتها في عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ105 لإنشاء القوات الجوية الروسية
طائرة أن-12 أثناء مشاركتها في عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ105 لإنشاء القوات الجوية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
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أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة زاباروجيا، اليوم الجمعة، بتحطم طائرة نقل عسكرية أوكرانية من طراز "أن-26".
وأصدرت الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة زاباروجيا بيانا رسميا على موقع تلغرام: "هذا الصباح، تحطمت طائرة من طراز "أن-26" في منطقة فولنانسكي في منطقة زاباروجيا".
وأضاف البيان: "كانت الطائرة في رحلة تقنية وعلى متنها أشخاص، حيث يتم العمل على معرفة أسباب الحادث".
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Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:19 GMT
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