https://arabic.sputniknews.com/20220422/ترامب-يكشف-أنه-هدد-بعدم-الدفاع-عن-حلفاء-الناتو-من-أي-هجوم-روسي-1061500221.html
ترامب يكشف أنه هدد بعدم الدفاع عن حلفاء "الناتو" من أي هجوم روسي
ترامب يكشف أنه هدد بعدم الدفاع عن حلفاء "الناتو" من أي هجوم روسي
كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه وقتما كان في منصبه، هدد بعدم الدفاع عن حلفاء "الناتو" إذا تعرضوا للهجوم من قبل روسيا، ما لم يساعدوا في تمويل... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T16:39+0000
2022-04-22T16:39+0000
2022-04-22T16:39+0000
دونالد ترامب
الناتو
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وجاءت تصريحات ترامب خلال كلمة رئيسية ألقاها، أمس الخميس، في مؤتمر قيادة مؤسسة "هيريتيج" اليمينة بفندق "ريتز كارلتون" في جزيرة أميليا بولاية فلوريدا، وفقا لوكالة "فرانس برس".وتابع: "إذا قلت لا لا أقصد ذلك فلماذا يدفعون؟ لذلك كان على شخص ما أن يقولها، لقد دهشت أن هذا لم تتداوله الأخبار الكاذبة".وعلى الرغم من أن المادة الخامسة لحلف "الناتو" تتطلب من أعضائها الدفاع عن أي جزء من الحلف يتعرض للهجوم، إلا أن ترامب برر تهديده، في كلمته أمس بأن "الجميع كانوا منحرفين، لم يدفعوا"، بحسب قوله.وبحسب ترامب في كلمته، فقد نجحت تهديداته لأن "الأموال بدأت تتدفق".وأضاف ترامب في تصريحات أمس الخميس: "نحن ندافع عن أوروبا، وفي نفس الوقت يخدعوننا في التجارة وينهبونا بشدة".وفي عام 2006، وافق أعضاء "الناتو" على إنفاق ما لا يقل عن 2 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع لضمان الاستعداد العسكري للحلف.ودأب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على اقتحام حلف شمال الأطلسي وغيره من التحالفات الأمريكية الراسخة، بحجة أن أمريكا أنفقت الكثير من الأموال في الدفاع عن الدول التي قال إنها أشبه بمنافسين شرسين أكثر منها شريكة.
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دونالد ترامب, الناتو, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب يكشف أنه هدد بعدم الدفاع عن حلفاء "الناتو" من أي هجوم روسي
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كشف الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه وقتما كان في منصبه، هدد بعدم الدفاع عن حلفاء "الناتو" إذا تعرضوا للهجوم من قبل روسيا، ما لم يساعدوا في تمويل الحلف بشكل أكبر.
وجاءت تصريحات ترامب خلال كلمة رئيسية ألقاها، أمس الخميس، في مؤتمر قيادة مؤسسة "هيريتيج" اليمينة بفندق "ريتز كارلتون" في جزيرة أميليا بولاية فلوريدا، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وأشار إلى أن أحد رؤساء الدول سأله في اجتماع مغلق: "هل هذا يعني أنك لن تحمينا في حالة إذا لم ندفع، فلن تحمينا من روسيا"، ليرد ترامب عليه: "نعم هذا ما قصدته".
وتابع: "إذا قلت لا لا أقصد ذلك فلماذا يدفعون؟ لذلك كان على شخص ما أن يقولها، لقد دهشت أن هذا لم تتداوله الأخبار الكاذبة".
وعلى الرغم من أن المادة الخامسة لحلف "الناتو" تتطلب من أعضائها الدفاع عن أي جزء من الحلف يتعرض للهجوم، إلا أن ترامب برر تهديده، في كلمته أمس بأن "الجميع كانوا منحرفين، لم يدفعوا"، بحسب قوله.
وبحسب ترامب في كلمته، فقد نجحت تهديداته لأن "الأموال بدأت تتدفق".
وأضاف ترامب في تصريحات أمس الخميس: "نحن ندافع عن أوروبا، وفي نفس الوقت يخدعوننا في التجارة وينهبونا بشدة".
وفي عام 2006، وافق أعضاء "الناتو" على إنفاق ما لا يقل عن 2 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع لضمان الاستعداد العسكري للحلف.
ودأب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على اقتحام حلف شمال الأطلسي وغيره من التحالفات الأمريكية الراسخة، بحجة أن أمريكا أنفقت الكثير من الأموال في الدفاع عن الدول التي قال إنها أشبه بمنافسين شرسين أكثر منها شريكة.