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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/تغطية-مباشرة-اليوم-الـ-58-للعملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1061473274.html
تغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية لليوم السابع والخمسين تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T06:19+0000
2022-04-22T06:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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قوات جمهورية لوغانسك الشعبية على الحدود بين لوغانسك ومنطقة خاركوف، أوكرانيا 20 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

06:19 GMT 22.04.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية لليوم السابع والخمسين تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:27 GMT 22.04.2022
منظمة الدول الأمريكية تعلق وضع روسيا كمراقب دائم
صوتت منظمة الدول الأمريكية، الخميس، بأغلبية 25 صوتا مقابل 0 لتعليق وضع روسيا كمراقب دائم في المنظمة.
وقالت سفيرة دولة سانت لوسيا لدى منظمة الدول الأمريكية إليزابيث داريوس كلارك والذي يرأس بلدها المجلس الدائم في الفترة من أبريل إلى يونيو بعد التصويت: "يعلن المجلس الدائم بموجب هذا مشروع القرار تعليق وضع الاتحاد الروسي كمراقب دائم لمنظمة الدول الأمريكية".
وكانت نتائج التصويت 25 مؤيدا مقابل 0 معارض، مع امتناع 8 أعضاء عن التصويت فيما غابت دولة واحدة (نيكاراغوا) عن التصويت.
وبعد التصويت، قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف إنه حرم من فرصة التحدث خلال الاجتماع سواء قبل التصويت على وثيقة منظمة الدول الأمريكية أو بعده.
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