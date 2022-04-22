https://arabic.sputniknews.com/20220422/تكهنات-حول-ختام-العملية-الروسية-الخاصة-الغرب-يجد-نفسه-أمام-خيارين-1061473157.html
تكهنات حول ختام العملية الروسية الخاصة: الغرب يجد نفسه أمام خيارين
تكهنات حول ختام العملية الروسية الخاصة: الغرب يجد نفسه أمام خيارين
يتوقع عقيد في الاستخبارات الروسية أن تدوم العملية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا خلال عدة شهور وتنتهي عندما تجد الدول الغربية... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T06:10+0000
2022-04-22T06:10+0000
2022-04-22T06:10+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وقال أندريه بيزروكوف، العقيد المتقاعد في الاستخبارات الروسية، للصحفيين إن روسيا لا تضع نصب عينيها القضاء على أحد وتحرص على تحقيق أهداف العملية الخاصة بأقل الخسائر. ولذا فقد تدوم العملية خلال شهور.وأشار إلى أن قادة روسيا هم الذين يحددون مدة العملية. ولا يمكن في أية حال أن تدوم العملية طويلا لأن رعاة نظام كييف الغربيين الذين يحثون كييف على مواصلة الصراع مع روسيا لن يستطيعوا الصمود طويلا أمام الأزمة الاقتصادية التي تواجه بلدانهم. وعندما ستتفاقم الأزمة فلا بد أن يروا أن من الضروري أن يقرروا أمرا من الاثنين: إما أن يتركوا الأزمة الاقتصادية في بلدانهم تتفاقم وإما أن يخرجوا من مأزقها.وبدأت قوات روسيا العملية الخاصة في أوكرانيا في نهاية فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي من العملية هو تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. واعترفت روسيا باستقلالهما عن نظام كييف في وقت سابق.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
تكهنات حول ختام العملية الروسية الخاصة: الغرب يجد نفسه أمام خيارين
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يتوقع عقيد في الاستخبارات الروسية أن تدوم العملية الخاصة التي تنفذها وحدات من القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا خلال عدة شهور وتنتهي عندما تجد الدول الغربية المؤيدة لنظام كييف (نظام الحكم في أوكرانيا) نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما.
وقال
أندريه بيزروكوف، العقيد المتقاعد في الاستخبارات الروسية، للصحفيين إن روسيا لا تضع نصب عينيها القضاء على أحد وتحرص على تحقيق أهداف العملية الخاصة بأقل الخسائر. ولذا فقد تدوم العملية خلال شهور.
وأشار إلى أن قادة روسيا هم الذين يحددون مدة العملية. ولا يمكن في أية حال أن تدوم العملية طويلا لأن رعاة نظام كييف الغربيين الذين يحثون كييف على مواصلة الصراع مع روسيا لن يستطيعوا الصمود طويلا أمام الأزمة الاقتصادية التي تواجه بلدانهم. وعندما ستتفاقم الأزمة فلا بد أن يروا أن من الضروري أن يقرروا أمرا من الاثنين: إما أن يتركوا الأزمة الاقتصادية في بلدانهم تتفاقم وإما أن يخرجوا من مأزقها.
وبدأت قوات روسيا العملية الخاصة في أوكرانيا في نهاية فبراير/شباط 2022 لتوفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام كما أشار إلى ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الهدف الرئيسي من العملية هو تحرير منطقة دونباس، حيث جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية. واعترفت روسيا باستقلالهما عن نظام كييف في وقت سابق.