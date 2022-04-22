https://arabic.sputniknews.com/20220422/توافق-سعودي-روسي-يعزز-أسواق-النفط-1061494517.html
توافق سعودي روسي يعزز أسواق النفط
توافق سعودي روسي يعزز أسواق النفط
نناقش في هذه الحلقة: توافق سعودي روسي لضبط أسواق النفط؛ المركزي الروسي يتوجه للمحكمة للإفراج عن احتياطاته من الذهب، توقعات باقتراب انهيار الاقتصاد الأمريكي. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T13:54+0000
2022-04-22T13:54+0000
2022-04-22T13:54+0000
راديو
قوانين الاقتصاد
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توافق سعودي روسي يعزز أسواق النفط
توافق سعودي روسي يعزز أسواق النفط
ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، في مكالمة هاتفية، الوضع في قطاع النفط والغاز وتأثير الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، مؤكدين على أن التعاون بين البلدين في صيغة "أوبك +"، يساهم في تعزيز الاستقرار في سوق النفط.حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي، ميخائيل خازين لـ " سبوتنيك": اقتصادي: القيادة الأوكرانية ضحت بالاقتصادأعلن صندوق النقد الدولي، أن أوكرانيا بحاجة 5 مليارات دولار شهريا، لتسييرعمل الاقتصاد الوطني في الربع المقبل، كما كشف البنك الدولي أن خسائر الاقتصاد الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية، بلغت 60 مليار دولار.حول هذا الموضوع قال أستاذ الاقتصاد في أكاديمية "السادات" الإدارية في القاهرة، نور ندا لـ "قوانين الاقتصاد":التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1061494231_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_a90a862d3d1e137abc9c9df1c4708375.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, قوانين الاقتصاد, аудио
توافق سعودي روسي يعزز أسواق النفط
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: توافق سعودي روسي لضبط أسواق النفط؛ المركزي الروسي يتوجه للمحكمة للإفراج عن احتياطاته من الذهب، توقعات باقتراب انهيار الاقتصاد الأمريكي.
ناقش الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، في مكالمة هاتفية، الوضع في قطاع النفط والغاز وتأثير الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمي، مؤكدين على أن التعاون بين البلدين في صيغة "أوبك +"، يساهم في تعزيز الاستقرار في سوق النفط.
حول هذا الموضوع، قال المحلل الاقتصادي، ميخائيل خازين لـ " سبوتنيك
":
"أحد رفاقي الذي أبرم صفقة كبيرة في المملكة العربية السعودية قبل شهرين، تحدث إلى الشيوخ هناك وسألهم السؤال: لماذا اخترتم روسيا وليس الولايات المتحدة؟ كان الجواب كالتالي: نحن نتعامل مع بوتين منذ 20 عاما. خلال هذا الوقت، وقع بعض الأوراق، ووعد بشيء على طاولة المفاوضات، وتحدث عن بعض الأشياء على الهامش، وهو أوفى بجميع الإلتزامات، حتى تلك التي بدت عشوائية إلى حد ما. أما الولايات المتحدة، فتراها عندما يتغير الوضع، تنقض حتى الاتفاقات الموقعة، لهذا السبب، فإن الخيار لصالح روسيا واضح لنا".
اقتصادي: القيادة الأوكرانية ضحت بالاقتصاد
أعلن صندوق النقد الدولي، أن أوكرانيا بحاجة 5 مليارات دولار شهريا، لتسييرعمل الاقتصاد الوطني في الربع المقبل، كما كشف البنك الدولي أن خسائر الاقتصاد الأوكراني منذ بدء العملية العسكرية، بلغت 60 مليار دولار.
حول هذا الموضوع قال أستاذ الاقتصاد في أكاديمية "السادات" الإدارية في القاهرة، نور ندا لـ "قوانين الاقتصاد
":
"الأزمة أثبتت عدم أمانة وصدق القيادة الأوكرانية التي ضحت بالاقتصاد، وأعتقد أنه فقد ما يقرب 70% من قدرته، وقد يحتاج لبرنامج مشابه لـ (مارشال) الذي كان بعد الحرب العالمية الثانية، لإعادة بناء الاقتصاد".
التفاصيل في الملف الصوتي...