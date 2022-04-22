https://arabic.sputniknews.com/20220422/توجيه-جديد-من-الحكومة-التونسية-إلى-جميع-الوزرات-والمؤسسات-1061473932.html
توجيه جديد من الحكومة التونسية إلى جميع الوزرات والمؤسسات
توجيه جديد من الحكومة التونسية إلى جميع الوزرات والمؤسسات
أصدرت الحكومة التونسية، توجيها جديدا إلى جميع الوزرات والمؤسسات والمنشآت العمومية للانخراط في البرنامج الوطني للانتقال إلى النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T06:56+0000
2022-04-22T06:56+0000
2022-04-22T06:56+0000
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
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وحسب وزارة الاتصالات التونسية، قالت الحكومة التونسية في بيان، إن ذلك يأتي استعدادا للانطلاق في العمل بتكنولوجيا الجيل الخامس 5G لشبكات الهاتف الجوال وللتطوير الجيد لأنظمة إنترنت الأشياءIOT.وأضافت أن النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت سيساهم في المحافظة على استمرارية وجودة الخدمات الإدارية عبر الشبكة وتقليص الاستخدام المشترك لعناوين النسخة الرابعة التي تعيق عملية التعقب والتصدي للجرائم السيبرانية. وأوصت الحكومة التونسية بالقيام بعملة جرد للمعدات والمنظومات الموضوعة على ذمتها والتأكد من مدى جاهزيتها ووضع برنامج عملياتي لعملية الانتقال.كما دعت جميع المؤسسات إلى العمل على أن يكون كل طلب جديد للحصول على خدمات شبكة الإنترنت مطابق للخصائص الفنية للنسخة السادسة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم, العالم العربي
توجيه جديد من الحكومة التونسية إلى جميع الوزرات والمؤسسات
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أصدرت الحكومة التونسية، توجيها جديدا إلى جميع الوزرات والمؤسسات والمنشآت العمومية للانخراط في البرنامج الوطني للانتقال إلى النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت.
وحسب وزارة الاتصالات التونسية، قالت الحكومة التونسية في بيان، إن ذلك يأتي استعدادا للانطلاق في العمل بتكنولوجيا الجيل الخامس 5G لشبكات الهاتف الجوال وللتطوير الجيد لأنظمة إنترنت الأشياءIOT.
وأضافت أن النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت سيساهم في المحافظة على استمرارية وجودة الخدمات الإدارية عبر الشبكة وتقليص الاستخدام المشترك لعناوين النسخة الرابعة التي تعيق عملية التعقب والتصدي للجرائم السيبرانية.
وأوصت الحكومة التونسية بالقيام بعملة جرد للمعدات والمنظومات الموضوعة على ذمتها والتأكد من مدى جاهزيتها ووضع برنامج عملياتي لعملية الانتقال.
كما دعت جميع المؤسسات إلى العمل على أن يكون كل طلب جديد للحصول على خدمات شبكة الإنترنت مطابق للخصائص الفنية للنسخة السادسة.