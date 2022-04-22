عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220422/تونس-تعلن-أن-السفينة-الغارقة-قبالة-سواحلها-لا-تحمل-أي-نفط-1061487491.html
تونس تعلن أن السفينة الغارقة قبالة سواحلها لا تحمل أي نفط
تونس تعلن أن السفينة الغارقة قبالة سواحلها لا تحمل أي نفط
أعلنت السلطات التونسية أن السفينة التي غرقت أمام سواحلها خلال الأيام الماضية فارغة لا تحمل أي نفط. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T11:50+0000
2022-04-22T11:57+0000
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058814954_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6269646ce7a3b78b8514d6e5af46b109.jpg
وحسب بيان لوزارة البيئة التونسية نشرته عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت أن السفينة فارغة ولا خطر منها مطلقا على المياه الإقليمية.وقال البيان: "تعلم وزارة البيئة أنّ السفينة ''ايكسلو'' الغارقة في خليج قابس لا تحتوي أي غاز وأنّ خزانات السفينة فارغة".وكانت وزارة البيئة التونسية قد أصدرت بيانا في الـ15 من أبريل/ نيسان الجاري، أكدت فيه أن السفينة الغارقة تابعة لدولة غينيا الاستوائية، وأنها سفينة شحن تجارية "إكس إي إل أو"، تحمل رقم "آي إم أو 7618272"، وعلى متنها 750 طنا من المواد النفطية.وأوضح البيان أن السفينة القادمة من ميناء دمياط المصري، والمتجهة إلى ميناء مالطا، تعرضت "لصعوبات حالت دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر".وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسية أن قواتها البحرية، (جيش البحر)، سوف تتولى الإشراف على عمليات التدخل للحيلولة دون حدوث تسرب نفطي بسبب السفينة الغارقة.ووفقا لبيان أصدرته الوزارة في الـ17 من أبريل، ونشره موقع نسمة التونسي، فإن جيش البحر قد تولى الإشراف على العمليات التي تستهدف الحيلولة دون وقوع تسرب نفطي في السواحل التونسية.
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/1058814954_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_35645a16f3727bb9fe7f5b0c82ab72d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم

تونس تعلن أن السفينة الغارقة قبالة سواحلها لا تحمل أي نفط

11:50 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 11:57 GMT 22.04.2022)
© REUTERS / ADONIS SKORDILISإنقاذ سفينة سياحية ترفع العلم الإيطالي عبر البحر الأيوني المتوسطي، اليونان 18 فبراير 2022
إنقاذ سفينة سياحية ترفع العلم الإيطالي عبر البحر الأيوني المتوسطي، اليونان 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© REUTERS / ADONIS SKORDILIS
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات التونسية أن السفينة التي غرقت أمام سواحلها خلال الأيام الماضية فارغة لا تحمل أي نفط.
وحسب بيان لوزارة البيئة التونسية نشرته عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت أن السفينة فارغة ولا خطر منها مطلقا على المياه الإقليمية.
وقال البيان: "تعلم وزارة البيئة أنّ السفينة ''ايكسلو'' الغارقة في خليج قابس لا تحتوي أي غاز وأنّ خزانات السفينة فارغة".

ولفت البيان إلى أن السفينة بهذه الوضعية "لا تشكل أي خطر للتلوث حاليا"، مشيرة إلى أنه "سيتم ايقاف جميع العمليات والنظر في إمكانيات انتشالها في المرحلة القادمة".

وكانت وزارة البيئة التونسية قد أصدرت بيانا في الـ15 من أبريل/ نيسان الجاري، أكدت فيه أن السفينة الغارقة تابعة لدولة غينيا الاستوائية، وأنها سفينة شحن تجارية "إكس إي إل أو"، تحمل رقم "آي إم أو 7618272"، وعلى متنها 750 طنا من المواد النفطية.
وأوضح البيان أن السفينة القادمة من ميناء دمياط المصري، والمتجهة إلى ميناء مالطا، تعرضت "لصعوبات حالت دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر".
ولفتت إلى أن طاقمها المكون من 7 أشخاص طلب من السلطات التونسية أثناء مروره قبالة سواحلها، السماح للسفينة بدخول المياه الإقليمية، مؤكدا أن السلطات سمحت للسفينة بالرسو على بعد 7 كلم من سواحل خليج قابس.
وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسية أن قواتها البحرية، (جيش البحر)، سوف تتولى الإشراف على عمليات التدخل للحيلولة دون حدوث تسرب نفطي بسبب السفينة الغارقة.
ووفقا لبيان أصدرته الوزارة في الـ17 من أبريل، ونشره موقع نسمة التونسي، فإن جيش البحر قد تولى الإشراف على العمليات التي تستهدف الحيلولة دون وقوع تسرب نفطي في السواحل التونسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала