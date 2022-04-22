https://arabic.sputniknews.com/20220422/تونس-تعلن-أن-السفينة-الغارقة-قبالة-سواحلها-لا-تحمل-أي-نفط-1061487491.html

تونس تعلن أن السفينة الغارقة قبالة سواحلها لا تحمل أي نفط

تونس تعلن أن السفينة الغارقة قبالة سواحلها لا تحمل أي نفط

أعلنت السلطات التونسية أن السفينة التي غرقت أمام سواحلها خلال الأيام الماضية فارغة لا تحمل أي نفط. 22.04.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار تونس اليوم

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وحسب بيان لوزارة البيئة التونسية نشرته عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أكدت أن السفينة فارغة ولا خطر منها مطلقا على المياه الإقليمية.وقال البيان: "تعلم وزارة البيئة أنّ السفينة ''ايكسلو'' الغارقة في خليج قابس لا تحتوي أي غاز وأنّ خزانات السفينة فارغة".وكانت وزارة البيئة التونسية قد أصدرت بيانا في الـ15 من أبريل/ نيسان الجاري، أكدت فيه أن السفينة الغارقة تابعة لدولة غينيا الاستوائية، وأنها سفينة شحن تجارية "إكس إي إل أو"، تحمل رقم "آي إم أو 7618272"، وعلى متنها 750 طنا من المواد النفطية.وأوضح البيان أن السفينة القادمة من ميناء دمياط المصري، والمتجهة إلى ميناء مالطا، تعرضت "لصعوبات حالت دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر".وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الدفاع الوطني التونسية أن قواتها البحرية، (جيش البحر)، سوف تتولى الإشراف على عمليات التدخل للحيلولة دون حدوث تسرب نفطي بسبب السفينة الغارقة.ووفقا لبيان أصدرته الوزارة في الـ17 من أبريل، ونشره موقع نسمة التونسي، فإن جيش البحر قد تولى الإشراف على العمليات التي تستهدف الحيلولة دون وقوع تسرب نفطي في السواحل التونسية.

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