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تونس.. فتح "تتبعات" قضائية ضد ''عصابات إجرامية'' تسعى لتشويه القضاء
تونس.. فتح "تتبعات" قضائية ضد ''عصابات إجرامية'' تسعى لتشويه القضاء
أعلنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية التونسية بزغوان، اليوم الجمعة، عن فتح التتبعات القضائية اللازمة ضد ''العصابات الإجرامية'' التي تسعى إلى تشويه القضاء... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T13:45+0000
2022-04-22T13:45+0000
أخبار تونس اليوم
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ودعت النيابة العمومية، وزارة العدل التونسية، للتدخل واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات، وتوضيح موقفها من اعتداءات ما وصفتهم بـ"العصابات الإجرامية"، التي أصبحت تستهدف القضاة بشكل يومي.ونقلت قناة نسمة، مساء اليوم الجمعة، عن بيان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية التونسية بزغوان، أن هناك صفحات مشبوهة تقودها عصابات إجرامية داخل البلاد وخارجها تسعى إلى نشر إدعاءات ومغالطات من أجل تشويه صورة القضاء التونسي في الداخل والخارج، وكذلك الزج به في تجاذبات غير بريئة والضغط عليه وزعزعة ثقة المواطن فيه.وترى النيابة أن هذه الحملات تشكل تشويها للقضاء، في وقت تنادى البلاد باستقلال القضاء، باعتباره أحد مكاسب، مشيرة إلى أنه "تم فتح أبحاث تحقيقية منذ مدة من أجل وقائع مماثلة استهدفت بعض قضاة المحكمة الابتدائية بزغوان، وأن تلك الأبحاث لا تزال جارية في الموضوع".ولم يكتف بيان النيابة العمومية بذلك، بل دعت كافة القضاة بكامل محاكم الجمهورية، ومعهم الهياكل الممثلة للقضاة وممثلي هياكل مساعدي القضاء بمختلف مكوناتهم إلى وجوب الوقوف صفا واحدا، بهدف التصدي لمثل هذه الجرائم التي تستهدف المنظومة القضائية برمتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/عميد-المحامين-التونسيين-لا-يجب-تهويل-تصريحات-قيس-سعيد-بشأن-القضاء-1061490996.html
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أخبار تونس اليوم, العالم العربي

تونس.. فتح "تتبعات" قضائية ضد ''عصابات إجرامية'' تسعى لتشويه القضاء

13:45 GMT 22.04.2022
© Sputnik . MARIAM GDIRأنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس
أنصار حركة النهضة يحتجون رفضا لحل البرلمان في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© Sputnik . MARIAM GDIR
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أعلنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية التونسية بزغوان، اليوم الجمعة، عن فتح التتبعات القضائية اللازمة ضد ''العصابات الإجرامية'' التي تسعى إلى تشويه القضاء والقضاة.
ودعت النيابة العمومية، وزارة العدل التونسية، للتدخل واتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات، وتوضيح موقفها من اعتداءات ما وصفتهم بـ"العصابات الإجرامية"، التي أصبحت تستهدف القضاة بشكل يومي.
مسيرة احتجاجية ضد إجراءات الرئيس التونسي قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
عميد المحامين التونسيين: لا يجب تهويل تصريحات قيس سعيد بشأن القضاء
12:58 GMT
ونقلت قناة نسمة، مساء اليوم الجمعة، عن بيان النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية التونسية بزغوان، أن هناك صفحات مشبوهة تقودها عصابات إجرامية داخل البلاد وخارجها تسعى إلى نشر إدعاءات ومغالطات من أجل تشويه صورة القضاء التونسي في الداخل والخارج، وكذلك الزج به في تجاذبات غير بريئة والضغط عليه وزعزعة ثقة المواطن فيه.
وترى النيابة أن هذه الحملات تشكل تشويها للقضاء، في وقت تنادى البلاد باستقلال القضاء، باعتباره أحد مكاسب، مشيرة إلى أنه "تم فتح أبحاث تحقيقية منذ مدة من أجل وقائع مماثلة استهدفت بعض قضاة المحكمة الابتدائية بزغوان، وأن تلك الأبحاث لا تزال جارية في الموضوع".
ولم يكتف بيان النيابة العمومية بذلك، بل دعت كافة القضاة بكامل محاكم الجمهورية، ومعهم الهياكل الممثلة للقضاة وممثلي هياكل مساعدي القضاء بمختلف مكوناتهم إلى وجوب الوقوف صفا واحدا، بهدف التصدي لمثل هذه الجرائم التي تستهدف المنظومة القضائية برمتها.
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