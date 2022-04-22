https://arabic.sputniknews.com/20220422/جونسون-قوات-أوكرانية-سافرت-إلى-بريطانيا-لتلقي-تدريبات-على-أسلحة-جديدة-1061479835.html
جونسون: قوات أوكرانية سافرت إلى بريطانيا لتلقي تدريبات على أسلحة جديدة
جونسون: قوات أوكرانية سافرت إلى بريطانيا لتلقي تدريبات على أسلحة جديدة
قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن جنودا أوكرانيين سافروا إلى بريطانيا لتعلم كيفية استخدام المركبات المدرعة التي ترسلها بلاده لهم لاستخدامها ضد الجيش... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T09:25+0000
2022-04-22T09:25+0000
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وحسب "فرانس برس"، أضاف جونسون للصحفيين خلال زيارة للهند، اليوم الجمعة: "أستطيع أن أقول إننا ندرب حاليًا جنودا أوكرانيين في بولندا على استخدام الدفاعات المضادة للطائرات وفي بريطانيا على استخدام المركبات المدرعة".ونقلت الوكالة عن مسؤول بريطاني تأكيده أن أكثر من 20 جنديا وصلوا الأسبوع الماضي للحصول على تدريبات على 120 مركبة من طراز "ماستيف" و"ولفهاوند" و"هاسكي"، التي من المقرر تقديمها للجيش الأوكراني.بينما قال المتحدث باسم جونسون: "نحن نتحرك بالتعاون مع حلفائنا لتقديم أنواع جديدة من المعدات ربما لم يكن لدى الأوكرانيين خبرة سابقة عنها". وتابع: "لذا فمن المنطقي أن يحصلوا على التدريب المطلوب للاستفادة من هذه المعدات على أفضل وجه".يشار إلى أن بريطانيا تساهم بشكل كبير في تسليح القوات الأوكرانية وتدريبها، خاصة فيما يتعلق بالصواريخ المضادة للدبابات. يذكر أن جونسون كان قد زار العاصمة الأوكرانية كييف في وقت سابق من هذا الشهر، لتأكيد مواصلة دعمه العسكري والاقتصادي والدبلوماسي لأوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220403/صحيفة-بريطانيا-تعتزم-إرسال-صواريخ-مضادة-للسفن-إلى-أوكرانيا-لحماية-أوديسا-1060785998.html
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا, بوريس جونسون, العالم, أخبار العالم الآن
جونسون: قوات أوكرانية سافرت إلى بريطانيا لتلقي تدريبات على أسلحة جديدة
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قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن جنودا أوكرانيين سافروا إلى بريطانيا لتعلم كيفية استخدام المركبات المدرعة التي ترسلها بلاده لهم لاستخدامها ضد الجيش الروسي.
وحسب "فرانس برس"، أضاف جونسون
للصحفيين خلال زيارة للهند، اليوم الجمعة: "أستطيع أن أقول إننا ندرب حاليًا جنودا أوكرانيين في بولندا على استخدام الدفاعات المضادة للطائرات وفي بريطانيا على استخدام المركبات المدرعة".
ونقلت الوكالة عن مسؤول بريطاني تأكيده أن أكثر من 20 جنديا وصلوا الأسبوع الماضي للحصول على تدريبات على 120 مركبة من طراز "ماستيف" و"ولفهاوند" و"هاسكي"، التي من المقرر تقديمها للجيش الأوكراني.
بينما قال المتحدث باسم جونسون: "نحن نتحرك بالتعاون مع حلفائنا لتقديم أنواع جديدة من المعدات ربما لم يكن لدى الأوكرانيين خبرة سابقة عنها".
وتابع: "لذا فمن المنطقي أن يحصلوا على التدريب المطلوب للاستفادة من هذه المعدات على أفضل وجه".
يشار إلى أن بريطانيا
تساهم بشكل كبير في تسليح القوات الأوكرانية وتدريبها، خاصة فيما يتعلق بالصواريخ المضادة للدبابات.
يذكر أن جونسون كان قد زار العاصمة الأوكرانية كييف في وقت سابق من هذا الشهر، لتأكيد مواصلة دعمه العسكري والاقتصادي والدبلوماسي لأوكرانيا.