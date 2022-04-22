https://arabic.sputniknews.com/20220422/جونسون-ينجح-في-توقيع-اتفاقية-دفاعية-وأمنية-مع-الهند-ما-تفاصيلها؟-1061491497.html

جونسون ينجح في توقيع اتفاقية دفاعية وأمنية مع الهند.. ما تفاصيلها؟

جونسون ينجح في توقيع اتفاقية دفاعية وأمنية مع الهند.. ما تفاصيلها؟

وقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتفاقية دفاعية وأمنية "جديدة وموسعة"، اليوم الجمعة، في أثناء زيارته لنيودلهي، حسبما أعلن مكتبه. 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T13:10+0000

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وحسب بيان صادر عن مكتب جونسون نشره موقع سي إن إيه نيوز، أكد أن هذه الشراكة الجديدة كانت "التزامًا يمتد لعقود من الزمن" ، مشيدًا بالعلاقة بين "واحدة من أقدم الديمقراطيات، والهند، وهي بالتأكيد أكبر ديمقراطية".ولفت جونسون في بيانه إلى أن "التهديدات بالإكراه الاستبدادي نمت إلى أبعد من ذلك، ومن ثم فمن الأهمية بمكان أن نعمل على تعميق تعاوننا، بما في ذلك مصلحتنا المشتركة في الحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ منفتحة وحرة".وعلى مستوى تفاصيل الاتفاقية قال جونسون إنه اتفق مع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على العمل معا في المشتريات الدفاعية.وأكد أن الاتفاقية كذلك شملت "الشراكة في تكنولوجيا الطائرات المقاتلة الجديدة، والتقنيات البحرية لاكتشاف التهديدات في المحيطات والرد عليها".من جهته أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن زيارة جونسون للهند والتي جاءت في الذكرى 75 لاستقلالها تعتبر "تاريخية".وأضاف "ناقشنا العديد من التطورات الإقليمية والدولية وأكدنا على نظام حر ومنفتح وشامل وقائم على القواعد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".ففي يناير/ كانون الثاني من العام الماضي، 2021، تم إلغاء رحلة كان مخططا لها إلى الهند بسبب إغلاق المملكة المتحدة نفسها عقب جائحة كورونا.وفي أبريل من العام نفسه، ألغى جونسون رحلته إلى الهند عندما تمت إضافة الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى القائمة الحمراء للمملكة المتحدة، مما يعني أن الأشخاص العائدين من هناك سيضطرون إلى الحجر الصحي في فندق لمدة 10 أيام.وقتها أصرت الحكومة على أن الرحلة ستمضي قدمًا، على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند ومتغير الدلتا الجديد، لكن الرأي استقر في النهاية على أن جونسون سيتحدث إلى رئيس الوزراء الهندي عبر الإنترنت، بعد أسئلة حول سبب عدم إدراج الهند في القائمة الحمراء.

https://arabic.sputniknews.com/20220417/ماذا-يريد-جونسون-من-زيارته-إلى-الهند-في-هذا-التوقيت؟-1061288473.html

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