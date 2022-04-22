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https://arabic.sputniknews.com/20220422/حجم-التجارة-الخارجية-الإيرانية-يتجاوز-100-مليار-دولار-1061477992.html
حجم التجارة الخارجية الإيرانية يتجاوز 100 مليار دولار
حجم التجارة الخارجية الإيرانية يتجاوز 100 مليار دولار
قال علي أكبر علي زاده، عضو لجنة الزراعة والمياه والموارد الطبيعية في مجلس الشورى الإيراني، اليوم الجمعة، إن حجم التجارة الخارجية لبلاده يتجاوز 100 مليار دولار. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T08:50+0000
2022-04-22T08:50+0000
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إيران
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ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، عن علي زاده أن التجارة الخارجية الإيرانية سجلت منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة، وهي حكومة إبراهيم رئيسي، أكثر من 100 مليار دولار، وذلك لأول مرة في تاريخ الثورة الإسلامية.وأكد المسؤول الإيراني أنه لأول مرة في تاريخ بلاده في مجال العلاقات التجارية مع دول العالم، يرتفع حجم التجارة الخارجية الإيرانية إلى أكثر من 100 مليار دولار، وهم ما جرى خلال الأشهر السبعة الماضية.وأشار علي أكبر علي زاده إلى أن انضمام إيران إلى منظمة شانغهاي للتعاون قد أظهر ديناميكية العلاقات الخارجية في حكومة إبراهيم رئيسي، وشهدت العلاقات الإيرانية مع دول الجوار، بشكل خاص، تطورا كبيرا خلال هذه الفترة.ولفت البرلماني الإيراني إلى أنه خلال فترة ولاية إبراهيم رئيسي، وهي الأشهر السبعة الماضية انخفض معدل البطالة في البلاد من 10 % إلى 9 %.وذكر علي أكبر علي زاده أن مبيعات النفط الإيراني ارتفعت من 350 ألف برميل يوميا في حكومة بلاده السابقة، إلى مليون و200 برميل يوميا في حكومة إبراهيم رئيسي، مشيرا إلى أن جهود الحكومة الإيرانية الحالية قد جلبت عائدات النفط إلى البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220421/تقرير-بريطانيا-ترغب-في-تحسين-العلاقات-التجارية-مع-إيران-1061464628.html
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أخبار العالم الآن, إيران

حجم التجارة الخارجية الإيرانية يتجاوز 100 مليار دولار

08:50 GMT 22.04.2022
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
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قال علي أكبر علي زاده، عضو لجنة الزراعة والمياه والموارد الطبيعية في مجلس الشورى الإيراني، اليوم الجمعة، إن حجم التجارة الخارجية لبلاده يتجاوز 100 مليار دولار.
ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، عن علي زاده أن التجارة الخارجية الإيرانية سجلت منذ بداية الحكومة الثالثة عشرة، وهي حكومة إبراهيم رئيسي، أكثر من 100 مليار دولار، وذلك لأول مرة في تاريخ الثورة الإسلامية.
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.04.2022
تقرير: بريطانيا ترغب في تحسين العلاقات التجارية مع إيران
أمس, 17:42 GMT
وأكد المسؤول الإيراني أنه لأول مرة في تاريخ بلاده في مجال العلاقات التجارية مع دول العالم، يرتفع حجم التجارة الخارجية الإيرانية إلى أكثر من 100 مليار دولار، وهم ما جرى خلال الأشهر السبعة الماضية.
وأشار علي أكبر علي زاده إلى أن انضمام إيران إلى منظمة شانغهاي للتعاون قد أظهر ديناميكية العلاقات الخارجية في حكومة إبراهيم رئيسي، وشهدت العلاقات الإيرانية مع دول الجوار، بشكل خاص، تطورا كبيرا خلال هذه الفترة.
ولفت البرلماني الإيراني إلى أنه خلال فترة ولاية إبراهيم رئيسي، وهي الأشهر السبعة الماضية انخفض معدل البطالة في البلاد من 10 % إلى 9 %.
وذكر علي أكبر علي زاده أن مبيعات النفط الإيراني ارتفعت من 350 ألف برميل يوميا في حكومة بلاده السابقة، إلى مليون و200 برميل يوميا في حكومة إبراهيم رئيسي، مشيرا إلى أن جهود الحكومة الإيرانية الحالية قد جلبت عائدات النفط إلى البلاد.
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