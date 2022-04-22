https://arabic.sputniknews.com/20220422/دمشق-حول-أنباء-الاتصالات-مع-أنقرة-لا-تعاون-مع-نظام-إرهابي-1061488212.html

دمشق حول أنباء الاتصالات مع أنقرة: لا تعاون مع "نظام إرهابي"

دمشق حول أنباء الاتصالات مع أنقرة: لا تعاون مع "نظام إرهابي"

أكدت الخارجية السورية، اليوم الجمعة، أنه لا توجد أي اتصالات مع أنقرة كما يزعم بعض مسؤوليها وأنه لا يمكن أن يكون هناك تعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع "نظام... 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T11:56+0000

2022-04-22T11:56+0000

2022-04-22T11:56+0000

العالم العربي

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وأوضح مصدر رسمي في وزارة الخارجية أنه: "بالتزامن مع الاعتداءات الوحشية التي تشنها قوات نظام أردوغان على المواطنين السوريين في الشمال السوري بالاشتراك مع المجموعات الإرهابية التابعة له يحاول هذا النظام كعادته أن ينشر تارة أو يسرب تارة أخرى أخباراً ملفقة يدعي فيها حصول اتصالات على مستويات مختلفة بين الحكومة السورية وبين أفراد من النظام التركي مرة على المستوى الأمني ومرة على المستوى السياسي"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".وأضاف المصدر: "وآخر تلك الأكاذيب ما صرح به وزير خارجية النظام التركي من إمكانية التعاون مع سورية في مكافحة الارهاب وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على الانفصال التام عن الواقع الذي أصاب هذا النظام الاخونجي كاملاً وأن آفة الكذب والتلفيق لم تعد تقتصر على أردوغان بل انتشرت هذه العدوى لمسؤولين آخرين في نظامه"، بحسب الوكالة.وأكد المصدر أن: "الجمهورية العربية السورية تنفي كل هذه التصريحات والأخبار والتسريبات جملة وتفصيلاً وتعتبرها نوعاً من أنواع الهذيان السياسي من هذا النظام وأن سورية ستعلن وبشكل شفاف عن أي تعاون إن حصل مع أي جهة كانت مشدداً على أنه لا يمكن لسورية أن تتعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع نظام إرهابي يدعم الإرهاب ويدربه وينشره في المنطقة والعالم"، بحسب الوكالة.

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