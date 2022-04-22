https://arabic.sputniknews.com/20220422/دول-الاتحاد-الاوروبي-في-حيرة-وقلق-بشأن-حظر-إمدادات-النفط-من-روسيا-1061475513.html
دول الاتحاد الاوروبي في حيرة وقلق بشأن حظر إمدادات النفط من روسيا
دول الاتحاد الاوروبي في حيرة وقلق بشأن حظر إمدادات النفط من روسيا
أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الجمعة أن هناك "مقاومة وقلق" بين أعضاء دول الاتحاد الأوروبي بشأن فكرة فرض حظر استيراد النفط على روسيا. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T07:40+0000
2022-04-22T07:40+0000
2022-04-22T07:40+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104380/33/1043803369_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_14fc9c9ddc8a20d75129dcb4c04f634b.jpg
وقال لومير لقناة "BFMTV": "نناقش موضوع حظر إمدادات النفط من روسيا لأن النفط هو المصدر الأول لعملة روسيا، حيث يجلب لروسيا 700 مليون دولار يوميا، لذلك فإن حظر إمداداته سيوجه ضربة لموسكو واقتصادها ومن الضروري التوصل إلى اتفاق مشترك بين الأوروبيين".وأضاف لومير قائلا: "حتى اليوم لا يوجد قرار موحد ولا تزال هناك مقاومة وقلق من بعض الدول الأوروبية عن المستقبل الغامض بعد عملية الحظر".في سياق متصل، كشف رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بأن لا وحدة في الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة التخلي عن موارد الطاقة الروسية.وجاءت تصريحات بوريل لصحيفة "إل باييس" الإسبانية الذي قال: "لا يوجد اقتراح مطروح على الطاولة، ولكن هناك خيارات حول أفضل السبل للقيام بذلك، للأسف لا يوجد إجماع على أي من المقترحات".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104380/33/1043803369_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_e9ac23277345f3d102c0623d5480aa06.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
دول الاتحاد الاوروبي في حيرة وقلق بشأن حظر إمدادات النفط من روسيا
تابعنا عبر
أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لومير، اليوم الجمعة أن هناك "مقاومة وقلق" بين أعضاء دول الاتحاد الأوروبي بشأن فكرة فرض حظر استيراد النفط على روسيا.
وقال لومير لقناة "BFMTV": "نناقش موضوع حظر إمدادات النفط من روسيا لأن النفط هو المصدر الأول لعملة روسيا، حيث يجلب لروسيا 700 مليون دولار يوميا، لذلك فإن حظر إمداداته سيوجه ضربة لموسكو واقتصادها ومن الضروري التوصل إلى اتفاق مشترك بين الأوروبيين".
وأضاف لومير قائلا: "حتى اليوم لا يوجد قرار موحد ولا تزال هناك مقاومة وقلق من بعض الدول الأوروبية عن المستقبل الغامض بعد عملية الحظر".
في سياق متصل، كشف رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بأن لا وحدة في الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة التخلي عن موارد الطاقة الروسية.
وجاءت تصريحات بوريل لصحيفة "إل باييس" الإسبانية الذي قال: "لا يوجد اقتراح مطروح على الطاولة، ولكن هناك خيارات حول أفضل السبل للقيام بذلك، للأسف لا يوجد إجماع على أي من المقترحات".