https://arabic.sputniknews.com/20220422/رئيس-المجلس-العسكري-في-ميانمار-يدعو-إلى-محادثات-سلام-مع-المتمردين-1061484711.html

رئيس المجلس العسكري في ميانمار يدعو إلى محادثات سلام مع المتمردين

رئيس المجلس العسكري في ميانمار يدعو إلى محادثات سلام مع المتمردين

دعا مين أونغ هلاينغ، رئيس المجلس العسكري في ميانمار، اليوم الجمعة، إلى محادثات سلام وجها لوجه مع الجماعات العرقية المتمردة في البلاد، في وقت يشهد جهود الجيش... 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T11:32+0000

2022-04-22T11:32+0000

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ونقلت "فرانس برس" عن هلاينغ، خطابا قال فيه: "أدعو قادة الجماعات العرقية المسلحة للحوار"، ودعا ممثلي الجماعات إلى التسجيل في لقاءات الحوار بحلول 9 مايو/ أيار، مضيفًا أنه سيلتقي بهم شخصيا.وتأتي هذه الدعوة وسط اشتباكات يومية بين قوات المجلس العسكري وجماعات قوات الدفاع الشعبي، التي يقاتل بعضها إلى جانب المتمردين العرقيين في المناطق الحدودية.وقال المجلس العسكري الأسبوع الماضي إن قواته طردت مئات من مقاتلي قوات الدفاع الشعبي وأفراد من جيش استقلال كاشين بعد أيام من الاشتباكات حول بلدة بينليبو في منطقة ساغاينج الشمالية.في السياق ذاته، وقع قتال عنيف في ولاية كايين بالقرب من الحدود التايلاندية، حيث ينفذ مقاتلو قوات الدفاع الشعبي بعمليات جنبا إلى جنب مع قوات من اتحاد كارين الوطني، وهو جماعة متمردة أخرى.يذكر أنه في الشهر الماضي، تعهد مين أونغ هلاينغ بأن الجيش سوف يقضي على قوات الدفاع الشعبي في خطاب ألقاه في العرض السنوي ليوم القوات المسلحة، والذي حضره ممثلون من عدة جماعات عرقية متمردة.يشار إلى أن الحملة العسكرية الجارية منذ وقوع الانقلاب أسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص، بحسب مجموعة مراقبة محلية.ويوجد في ميانمار حوالي 20 جيشًا عرقيًا للمتمردين يسيطر الكثير منها على مناطق حدودية نائية حيث قاتل بعضهم البعض، كما قاتلوا الجيش لعقود من أجل تجارة المخدرات، والنزاع على الموارد الطبيعية والحكم الذاتي.

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