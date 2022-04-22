https://arabic.sputniknews.com/20220422/رئيس-المجلس-العسكري-في-ميانمار-يدعو-إلى-محادثات-سلام-مع-المتمردين-1061484711.html
رئيس المجلس العسكري في ميانمار يدعو إلى محادثات سلام مع المتمردين
رئيس المجلس العسكري في ميانمار يدعو إلى محادثات سلام مع المتمردين
دعا مين أونغ هلاينغ، رئيس المجلس العسكري في ميانمار، اليوم الجمعة، إلى محادثات سلام وجها لوجه مع الجماعات العرقية المتمردة في البلاد، في وقت يشهد جهود الجيش... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T11:32+0000
2022-04-22T11:32+0000
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ونقلت "فرانس برس" عن هلاينغ، خطابا قال فيه: "أدعو قادة الجماعات العرقية المسلحة للحوار"، ودعا ممثلي الجماعات إلى التسجيل في لقاءات الحوار بحلول 9 مايو/ أيار، مضيفًا أنه سيلتقي بهم شخصيا.وتأتي هذه الدعوة وسط اشتباكات يومية بين قوات المجلس العسكري وجماعات قوات الدفاع الشعبي، التي يقاتل بعضها إلى جانب المتمردين العرقيين في المناطق الحدودية.وقال المجلس العسكري الأسبوع الماضي إن قواته طردت مئات من مقاتلي قوات الدفاع الشعبي وأفراد من جيش استقلال كاشين بعد أيام من الاشتباكات حول بلدة بينليبو في منطقة ساغاينج الشمالية.في السياق ذاته، وقع قتال عنيف في ولاية كايين بالقرب من الحدود التايلاندية، حيث ينفذ مقاتلو قوات الدفاع الشعبي بعمليات جنبا إلى جنب مع قوات من اتحاد كارين الوطني، وهو جماعة متمردة أخرى.يذكر أنه في الشهر الماضي، تعهد مين أونغ هلاينغ بأن الجيش سوف يقضي على قوات الدفاع الشعبي في خطاب ألقاه في العرض السنوي ليوم القوات المسلحة، والذي حضره ممثلون من عدة جماعات عرقية متمردة.يشار إلى أن الحملة العسكرية الجارية منذ وقوع الانقلاب أسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص، بحسب مجموعة مراقبة محلية.ويوجد في ميانمار حوالي 20 جيشًا عرقيًا للمتمردين يسيطر الكثير منها على مناطق حدودية نائية حيث قاتل بعضهم البعض، كما قاتلوا الجيش لعقود من أجل تجارة المخدرات، والنزاع على الموارد الطبيعية والحكم الذاتي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن
رئيس المجلس العسكري في ميانمار يدعو إلى محادثات سلام مع المتمردين
11:32 GMT 22.04.2022 (تم التحديث: 11:33 GMT 22.04.2022) تابعنا عبر
دعا مين أونغ هلاينغ، رئيس المجلس العسكري في ميانمار، اليوم الجمعة، إلى محادثات سلام وجها لوجه مع الجماعات العرقية المتمردة في البلاد، في وقت يشهد جهود الجيش لسحق الميليشيات المناهضة للمجلس العسكري التي ظهرت لمحاربة الانقلاب.
ونقلت "فرانس برس" عن هلاينغ، خطابا قال فيه: "أدعو قادة الجماعات العرقية المسلحة للحوار"، ودعا ممثلي الجماعات إلى التسجيل في لقاءات الحوار بحلول 9 مايو/ أيار، مضيفًا أنه سيلتقي بهم شخصيا.
وقال هلاينغ دون إن يحدد موعدا للمحادثات المقترحة "سنناقش جميعا بصدق وانفتاح، حتى يتمكن الناس من التمتع بجوهر السلام والتنمية".
وتأتي هذه الدعوة وسط اشتباكات يومية بين قوات المجلس العسكري وجماعات قوات الدفاع الشعبي، التي يقاتل بعضها إلى جانب المتمردين العرقيين في المناطق الحدودية.
وقال المجلس العسكري
الأسبوع الماضي إن قواته طردت مئات من مقاتلي قوات الدفاع الشعبي وأفراد من جيش استقلال كاشين بعد أيام من الاشتباكات حول بلدة بينليبو في منطقة ساغاينج الشمالية.
في السياق ذاته، وقع قتال عنيف في ولاية كايين بالقرب من الحدود التايلاندية، حيث ينفذ مقاتلو قوات الدفاع الشعبي بعمليات جنبا إلى جنب مع قوات من اتحاد كارين الوطني، وهو جماعة متمردة أخرى.
يذكر أنه في الشهر الماضي، تعهد مين أونغ هلاينغ
بأن الجيش سوف يقضي على قوات الدفاع الشعبي في خطاب ألقاه في العرض السنوي ليوم القوات المسلحة، والذي حضره ممثلون من عدة جماعات عرقية متمردة.
يشار إلى أن الحملة العسكرية الجارية منذ وقوع الانقلاب أسفرت عن مقتل أكثر من 1700 شخص، بحسب مجموعة مراقبة محلية.
ويوجد في ميانمار حوالي 20 جيشًا عرقيًا للمتمردين يسيطر الكثير منها على مناطق حدودية نائية حيث قاتل بعضهم البعض، كما قاتلوا الجيش لعقود من أجل تجارة المخدرات، والنزاع على الموارد الطبيعية والحكم الذاتي.