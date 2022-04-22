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https://arabic.sputniknews.com/20220422/رسائل-متبادلة-بين-الكوريتين-تؤكد-أهمية-فتح-أبواب-الحوار-1061496345.html
رسائل متبادلة بين الكوريتين تؤكد أهمية فتح أبواب الحوار
رسائل متبادلة بين الكوريتين تؤكد أهمية فتح أبواب الحوار
أعلنت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية بارك كيونغ-مي، اليوم الجمعة، أن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن ونظيره الشمالي كيم جونغ-أون، قد تبادلا... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T14:52+0000
2022-04-22T14:52+0000
العالم
زعيم كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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وشدد مون من خلال رسالته على ضرورة تجاوز الكوريتين عصر المواجهة بالحوار، داعيا إلى استئناف المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن، ومد يد العون لفتح أبواب الحوار مع الحكومة القادمة للرئيس المنتخب يون سيوك-يول، بحسب "يونهاب".وأشار إلى إعادة بناء العلاقات على أساس الإعلانات المشتركة بما فيها إعلان بانموغوم وإعلان 19 سبتمبر/ أيلول وغيرها، في حين قال الزعيم كيم إنهما لم يحققا ما يجب تحقيقه، في حين تم التوصل إلى اتفاقات وإعلانات تاريخية، واصفا إياها بأنها إنجازات لا تمحى.وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن الزعيم كيم تلقى رسالة خطية من الرئيس مون في يوم 20 أبريل/ نيسان، وبعث برسالة إلى مون في اليوم التالي، حيث أكد زعيم كوريا الشمالية عن تقديره لما فعله الرئيس مون من أجل قضية الأمة العظيمة حتى اللحظة الأخيرة من ولايته، التي من المقرر أن تنتهي في يوم 9 مايو/أيار المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220420/كوريا-الجنوبية-إرسال-دبابات-ومقاتلات-إلى-أوكرانيا-قد-يكون-بلا-فائدة-1061400304.html
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العالم, زعيم كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية

رسائل متبادلة بين الكوريتين تؤكد أهمية فتح أبواب الحوار

14:52 GMT 22.04.2022
© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool زيارة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن إلى كوريا الشمالية ولقاء زعيمها كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، 19 سبتمبر/ أيلول 2018
زيارة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن إلى كوريا الشمالية ولقاء زعيمها كيم جونغ أون في بيونغ يانغ، 19 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool
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أعلنت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية بارك كيونغ-مي، اليوم الجمعة، أن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن ونظيره الشمالي كيم جونغ-أون، قد تبادلا الرسائل بعد أن صرحت الأخيرة عن ذلك.
وشدد مون من خلال رسالته على ضرورة تجاوز الكوريتين عصر المواجهة بالحوار، داعيا إلى استئناف المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن، ومد يد العون لفتح أبواب الحوار مع الحكومة القادمة للرئيس المنتخب يون سيوك-يول، بحسب "يونهاب".
وأشار إلى إعادة بناء العلاقات على أساس الإعلانات المشتركة بما فيها إعلان بانموغوم وإعلان 19 سبتمبر/ أيلول وغيرها، في حين قال الزعيم كيم إنهما لم يحققا ما يجب تحقيقه، في حين تم التوصل إلى اتفاقات وإعلانات تاريخية، واصفا إياها بأنها إنجازات لا تمحى.
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وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن الزعيم كيم تلقى رسالة خطية من الرئيس مون في يوم 20 أبريل/ نيسان، وبعث برسالة إلى مون في اليوم التالي، حيث أكد زعيم كوريا الشمالية عن تقديره لما فعله الرئيس مون من أجل قضية الأمة العظيمة حتى اللحظة الأخيرة من ولايته، التي من المقرر أن تنتهي في يوم 9 مايو/أيار المقبل.
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