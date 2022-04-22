https://arabic.sputniknews.com/20220422/رغم-ثروته-الهائلة-إيلون-ماسك-لا-يستطيع-سداد-قيمة-تويتر-وقد-يجبر-على-التراجع-1061503594.html

رغم ثروته الهائلة... إيلون ماسك لا يستطيع سداد قيمة "تويتر" وقد يجبر على التراجع

رغم ثروته الهائلة... إيلون ماسك لا يستطيع سداد قيمة "تويتر" وقد يجبر على التراجع

إيلون ماسك لا يستطيع سداد قيمة "تويتر" وقد يجبر على التراجع

2022-04-22T19:57+0000

2022-04-22T19:57+0000

2022-04-22T19:57+0000

اقتصاد

شركة تسلا

إيلون ماسك

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وفقا للمحللين، يمتلك ماسك أكثر من 20% من أسهم شركة السيارات الكهربائية "تسلا"، وهي الحصة التي تشكل معظم هذه الثروة المذهلة بكل المقاييس، بحسب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست".ومع ذلك، لا يمكن للملياردير تحويل هذه الأسهم إلى نقود بسهولة، على الرغم من أنه باع جزءا كبيرا من أسهمه في "تسلا" العام الماضي، بما في ذلك 5 مليارات دولار على مدار أيام.كل هذا يعني أنه بدلا من إنفاق ثروته الهائلة، فإنه يتعامل مع أسهمه في شركاته كضمان، تماما مثلما يستخدم الأشخاص العاديون عقاراتهم لدعم فرص الحصول على قرض.وضع ماسك في بعض الأحيان في العام الماضي أكثر من نصف أسهمه في "تسلا" كضمانات بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، وفقا للإفصاحات المالية.حذرت "تسلا" في تقريرها السنوي: "إذا اضطر إيلون ماسك إلى بيع أسهم من أسهمنا العادية التي تعهد بها لتأمين التزامات قروض شخصية معينة، فقد تتسبب هذه المبيعات في انخفاض سعر سهمنا".وكتبت "تسلا": "لسنا طرفا في هذه القروض، وإذا انخفض سعر السهم، فقد تجبر البنوك ماسك على بيع الأسهم للوفاء بالتزامات قروضه، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انهيار أسعار الأسهم الإجمالية".لذلك، يرى محللون أن ماسك يخطط للاستفادة بشكل أكبر من ثروته من الأصول لتمويل صفقة شراء "تويتر"، بعدما أعلن هذا الأسبوع عن خطته التمويلية للحصول على منصة التواصل الاجتماعي.وحدد 46.5 مليار دولار لتمويل صفقة شراء شركة التواصل الاجتماعي، وأكثر من نصف هذا المبلغ سيأتي من قروض من مصرف الاستثمار الأمريكي "مورغان ستانلي" وبنوك أخرى.ومع ذلك، فإن 21 مليار دولار ستأتي من ثروته الشخصية، وهو ما يظل مصدر قلق لمستثمري "تسلا"، نظرا للآثار المترتبة على اقتراحه باستخدام أسهمه في "تسلا" لشراء "تويتر".الكم الهائل من المخاطرة - خاصة بعد أن تجاوزت شركة "تسلا" توقعات السوق - ترك بعض المحللين الماليين في حيرة من أمرهم. وقال دان آيفز المحلل في "ويدبوش سيكيورتيز": "إنك تتخلى عن الكافيار لشراء هوت دوغ من الشارع".في العام الماضي، قدم ماسك تقريرا ماليا عن 170 مليون سهم يمتلكها في "تسلا" والتي من شأنها أن تقدر بأكثر من 170 مليار دولار اليوم، وتم طرح أكثر من نصفها كضمان لتأمين القروض.تحركات ماسك المالية فاجأت المستثمرين في بعض الأحيان وأثارت حفيظة المنظمين. أعلن في عام 2018 أنه حصل على "تمويل مضمون" بسعر 420 دولارا للسهم للاستحواذ على "تسلا" وتحويلها لشركة خاصة.لاحقا، دفع غرامة قدرها 20 مليون دولار إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات بسبب تغريدته واضطر للتخلي عن رئاسة مجلس إدارة شركة "تسلا".قال المحللون الذين تحدثوا مع صحيفة "واشنطن بوست" إن الحجم الهائل لضمانات ماسك كان غير معتاد، وإن الكثير منها ربما كان مرتبطا بمشاريع تجارية أخرى لـ"ماسك"، مثل شركة الفضاء "سبيس إكس".قال بنجامين بلاك، الرئيس المشارك لأبحاث الإنترنت في مصرف "دويتشه بنك" في نيويورك: "إذا كان هناك شيء واحد لا يريد إيلون القيام به، فهو نوع من إفساد ثقة المستثمرين في تسلا، التي تعد جوهرة التاج لجميع استثماراته".

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اقتصاد, شركة تسلا, إيلون ماسك