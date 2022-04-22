https://arabic.sputniknews.com/20220422/زاخاروفا-أمريكا-تسعى-لجعل-التسوية-بين-موسكو-وكييف-مستحيلة--1061497445.html
زاخاروفا: أمريكا تسعى لجعل التسوية بين موسكو وكييف مستحيلة
زاخاروفا: أمريكا تسعى لجعل التسوية بين موسكو وكييف مستحيلة
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تسعى إلى جعل التسوية بين موسكو وكييف مستحيلة. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T15:19+0000
2022-04-22T15:19+0000
2022-04-22T15:19+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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وأكدت زاخاروفا، أن وزارة الخارجية الأمريكية هي التي تشارك بحملة نشر معلومات مضللة حول موضوع السيطرة على ماريوبول.وتابعت زاخاروفا موضحة هدف أمريكا من نشر هذه المعلومات المضللة، والتي تتمثل بـ "جعل أي حالة من التسوية قائمة على التفاوض أمرا مستحيلا وببساطة لا معنى له".وتأتي تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية، بعد أن نقلت وسائل إعلام غربية تصريحات عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، والتي زعم فيها إن "القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على ماريوبول".وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، السيطرة الكاملة على الجزء المدني من مدينة ماريويول، وتم نشر الكثير من المشاهد للجيش الروسي من داخل الأماكن الاستراتيجية في المدينة ومن مركز المدينة، الأمر الذي زعم المتحدث الأمريكي بأنه "تضليل إعلامي"، على الرغم من استسلام الكثير من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة في المدينة وتطويق محكم لآخر معاقلهم في "آزوفستال".
https://arabic.sputniknews.com/20220422/المستشار-الألماني-لن-نسمح-بحظر-الغاز-الروسي-لأن-لذلك-عواقب-وخيمة-1061489154.html
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زاخاروفا: أمريكا تسعى لجعل التسوية بين موسكو وكييف مستحيلة
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تسعى إلى جعل التسوية بين موسكو وكييف مستحيلة.
وأكدت زاخاروفا، أن وزارة الخارجية الأمريكية هي التي تشارك بحملة نشر معلومات مضللة حول موضوع السيطرة على ماريوبول.
وقالت زاخاروفا في تصريحات أدلت بها على قناة "روسيا 24": "لماذا؟ هناك عدة أسباب. ربما من أجل إرباك مواطني أوكرانيا بشكل كامل، والأشخاص الموجودين هناك، للتشكيك في أي فرص لنوع من عملية التفاوض".
وتابعت زاخاروفا موضحة
هدف أمريكا من نشر هذه المعلومات المضللة، والتي تتمثل بـ "جعل أي حالة من التسوية قائمة على التفاوض أمرا مستحيلا وببساطة لا معنى له"
.
وتأتي تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الروسية، بعد أن نقلت وسائل إعلام غربية تصريحات عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، والتي زعم فيها إن "القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على ماريوبول".
وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، السيطرة الكاملة على الجزء المدني من مدينة ماريويول، وتم نشر الكثير من المشاهد للجيش الروسي من داخل الأماكن الاستراتيجية في المدينة ومن مركز المدينة، الأمر الذي زعم المتحدث الأمريكي بأنه "تضليل إعلامي"، على الرغم من استسلام الكثير من الجنود الأوكرانيين والمرتزقة في المدينة وتطويق محكم لآخر معاقلهم في "آزوفستال".