https://arabic.sputniknews.com/20220422/زاخاروفا-لدينا-أدلة-على-وجود-أشخاص-غير-مرتبطين-بالقوات-الأوكرانية-في-آزوفستال-1061497982.html
زاخاروفا: لدينا أدلة على وجود أشخاص غير مرتبطين بالقوات الأوكرانية في "آزوفستال"
زاخاروفا: لدينا أدلة على وجود أشخاص غير مرتبطين بالقوات الأوكرانية في "آزوفستال"
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن هناك أدلة على وجود أشخاص في "آزوفستال" ليسوا على صلة بالقوات الأوكرانية. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T15:29+0000
2022-04-22T15:29+0000
2022-04-22T15:29+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وقالت زاخاروفا في تصريحات على الهواء في قناة "روسيا 24": "بالطبع، هناك أدلة على أنه لا يوجد فقط أشخاص ينتمون مباشرة إلى القوات المسلحة".وأضافت أن "الطريق من آزوفستال مفتوح لمن يريد أن يفعل ذلك".
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العالم, روسيا
زاخاروفا: لدينا أدلة على وجود أشخاص غير مرتبطين بالقوات الأوكرانية في "آزوفستال"
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن هناك أدلة على وجود أشخاص في "آزوفستال" ليسوا على صلة بالقوات الأوكرانية.
وقالت زاخاروفا في تصريحات على الهواء في قناة "روسيا 24": "بالطبع، هناك أدلة على أنه لا يوجد فقط أشخاص ينتمون مباشرة إلى القوات المسلحة".
وأضافت أن "الطريق من آزوفستال مفتوح لمن يريد أن يفعل ذلك".