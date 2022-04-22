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https://arabic.sputniknews.com/20220422/سفير-جنوب-السودان-لدى-الخرطوم-يحذر-من-أطماع-خارجية-في-تقسيم-البلاد-عقب-الانفصال-1061474708.html
سفير جنوب السودان لدى الخرطوم يحذر من "أطماع خارجية في تقسيم البلاد عقب الانفصال"
سفير جنوب السودان لدى الخرطوم يحذر من "أطماع خارجية في تقسيم البلاد عقب الانفصال"
حذر سفير جنوب السودان لدى الخرطوم، كاونك مابير، مما وصفه بالأطماع الخارجية في تقسيم البلاد عقب انفصال الجنوب. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T07:18+0000
2022-04-22T07:18+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار جنوب السودان
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وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية، سونا، أبدى مابير قلقه من "الأطماع الخارجية في تقسيم البلاد عقب انفصال جنوب السودان"، واصفا ما حدث بأنه "خطأ سياسي وإداري استغله المستعمرون لتشتيت الدولة وحدوث الانفصال".تصريحات سفير جنوب السودان جاءت خلال حفل إفطار نظمته أمس الخميس، قنصلية دولة جنوب السودان لأبناء الجالية المسلمة من دولة جنوب السودان.وناشد السفير أبناء الجالية المسلمة من جمهورية جنوب السودان "بالابتعاد عن العنف وتقريب وجهات النظر بين أبناء السودان وجنوب السودان وتمثيل جنوب السودان خير تمثيل في العاصمة السودانية الخرطوم".
https://arabic.sputniknews.com/20220414/الخرطوم-ترحب-بإعلان-قيادة-جنوب-السودان-تشكيل-القيادة-الموحدة-للقوات-النظامية-1061197218.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار جنوب السودان

سفير جنوب السودان لدى الخرطوم يحذر من "أطماع خارجية في تقسيم البلاد عقب الانفصال"

07:18 GMT 22.04.2022
© REUTERS / ANDREEA CAMPEANUسلفاكير رئيس جنوب السودان
سلفاكير رئيس جنوب السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© REUTERS / ANDREEA CAMPEANU
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حذر سفير جنوب السودان لدى الخرطوم، كاونك مابير، مما وصفه بالأطماع الخارجية في تقسيم البلاد عقب انفصال الجنوب.
وحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية، سونا، أبدى مابير قلقه من "الأطماع الخارجية في تقسيم البلاد عقب انفصال جنوب السودان"، واصفا ما حدث بأنه "خطأ سياسي وإداري استغله المستعمرون لتشتيت الدولة وحدوث الانفصال".
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تصريحات سفير جنوب السودان جاءت خلال حفل إفطار نظمته أمس الخميس، قنصلية دولة جنوب السودان لأبناء الجالية المسلمة من دولة جنوب السودان.

وطالب مابير بضرورة "وضع استراتيجية موحدة بين دولتي السودان وجنوب السودان لحماية الموارد الطبيعية وتوحيد كلمة شعبي البلدين"، حسب تعبيره.

وناشد السفير أبناء الجالية المسلمة من جمهورية جنوب السودان "بالابتعاد عن العنف وتقريب وجهات النظر بين أبناء السودان وجنوب السودان وتمثيل جنوب السودان خير تمثيل في العاصمة السودانية الخرطوم".
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