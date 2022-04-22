عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220422/سفير-روسيا-لدى-إثيوبيا-لا-نجند-متطوعين-إلى-دونباس-رغم-الإقبال-الكبير-1061481575.html
سفير روسيا لدى إثيوبيا: لا نجند متطوعين إلى دونباس رغم الإقبال الكبير
سفير روسيا لدى إثيوبيا: لا نجند متطوعين إلى دونباس رغم الإقبال الكبير
قال السفير الروسي لدى إثيوبيا يفغيني تيريخين، اليوم الجمعة، إنه على الرغم من وجود عدد كبير من الطلبات من الإثيوبيين، فإن البعثة الدبلوماسية الروسية في أديس... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T10:19+0000
2022-04-22T10:19+0000
روسيا
أخبار إثيوبيا
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050666306_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_e150b4a6b6c9d44a9113ac0d89ec5cc0.jpg
وأضاف السفير الروسي في مقابلة تلفزيونية: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، راجع سفارتنا كل يوم العديد من الأشخاص، الذين أعربوا عن استعدادهم ليس بالقول فحسب، بل بالأفعال أيضًا، وبالأسلحة في أيديهم، لتقديم الدعم لروسيا".وتابع: "تدفق الأشخاص الراغبين في الانضمام آخذ في الازدياد تدريجياً، لكن منذ الأسبوع الماضي أخذ منحى آخر، كان هناك "تهافت" بالمعنى الحرفي للكلمة".وأشار السفير الروسي لدى إثيوبيا إلى أن "السفارة، بصفتها بعثة دبلوماسية، بحكم وضعها، ليس لها الحق ولا الإمكانية لتجنيد مواطنين من دولة أخرى في جيشها ... وفي هذا الصدد، أصدرت السفارة .. بيانا رسميا بأننا لا نقوم بتجنيد متطوعين للقوات المسلحة الروسية".كما أكد أن البعثة الدبلوماسية أعربت في الوقت ذاته عن خالص امتنانها لجميع مواطني إثيوبيا، الذين كانوا على استعداد للوقوف إلى جانب روسيا.وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وفي 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا؛ علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.واليوم الجمعة، أعلن الجيش الروسي، أن المرحلة الثانية من العملية الخاصة انطلقت بالفعل، قبل يومين، وتهدف إلى بسط السيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا، حيث سيوفر هذا ممرًا بريًا إلى القرم.
https://arabic.sputniknews.com/20220422/جونسون-قوات-أوكرانية-سافرت-إلى-بريطانيا-لتلقي-تدريبات-على-أسلحة-جديدة-1061479835.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1050666306_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_941848253ba51edc797174c44c309acd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن

سفير روسيا لدى إثيوبيا: لا نجند متطوعين إلى دونباس رغم الإقبال الكبير

10:19 GMT 22.04.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERI مسيرة مؤيدة للحكومة للتنديد بما يقول المنظمون إنه جبهة تحرير تيغراي الشعبية وتدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد، في ميدان مسكل في أديس أبابا، إثيوبيا، 7 نوفمبر 2021.
 مسيرة مؤيدة للحكومة للتنديد بما يقول المنظمون إنه جبهة تحرير تيغراي الشعبية وتدخل الدول الغربية في الشؤون الداخلية للبلاد، في ميدان مسكل في أديس أبابا، إثيوبيا، 7 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© REUTERS / TIKSA NEGERI
تابعنا عبرTelegram
قال السفير الروسي لدى إثيوبيا يفغيني تيريخين، اليوم الجمعة، إنه على الرغم من وجود عدد كبير من الطلبات من الإثيوبيين، فإن البعثة الدبلوماسية الروسية في أديس أبابا لا تجند متطوعين إلى دونباس.
وأضاف السفير الروسي في مقابلة تلفزيونية: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، راجع سفارتنا كل يوم العديد من الأشخاص، الذين أعربوا عن استعدادهم ليس بالقول فحسب، بل بالأفعال أيضًا، وبالأسلحة في أيديهم، لتقديم الدعم لروسيا".
وتابع: "تدفق الأشخاص الراغبين في الانضمام آخذ في الازدياد تدريجياً، لكن منذ الأسبوع الماضي أخذ منحى آخر، كان هناك "تهافت" بالمعنى الحرفي للكلمة".
وأوضح أنه في الأيام الأخيرة، بدأ عدد المتقدمين يوميًا يتجاوز 500 شخص، بما في ذلك بسبب الشائعات، التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت، أن روسيا مستعدة لدفع من 2 إلى 5 آلاف دولار للإثيوبيين، مقابل الخدمة العسكرية.
وأشار السفير الروسي لدى إثيوبيا إلى أن "السفارة، بصفتها بعثة دبلوماسية، بحكم وضعها، ليس لها الحق ولا الإمكانية لتجنيد مواطنين من دولة أخرى في جيشها ... وفي هذا الصدد، أصدرت السفارة .. بيانا رسميا بأننا لا نقوم بتجنيد متطوعين للقوات المسلحة الروسية".
كما أكد أن البعثة الدبلوماسية أعربت في الوقت ذاته عن خالص امتنانها لجميع مواطني إثيوبيا، الذين كانوا على استعداد للوقوف إلى جانب روسيا.
جونسون يعود إلى العمل - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
جونسون: قوات أوكرانية سافرت إلى بريطانيا لتلقي تدريبات على أسلحة جديدة
09:25 GMT
وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

وفي 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا؛ علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.

واليوم الجمعة، أعلن الجيش الروسي، أن المرحلة الثانية من العملية الخاصة انطلقت بالفعل، قبل يومين، وتهدف إلى بسط السيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا، حيث سيوفر هذا ممرًا بريًا إلى القرم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Колонна военной техники ВС РФ на одной из улиц в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 58 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала