https://arabic.sputniknews.com/20220422/سفير-روسيا-لدى-إثيوبيا-لا-نجند-متطوعين-إلى-دونباس-رغم-الإقبال-الكبير-1061481575.html

سفير روسيا لدى إثيوبيا: لا نجند متطوعين إلى دونباس رغم الإقبال الكبير

سفير روسيا لدى إثيوبيا: لا نجند متطوعين إلى دونباس رغم الإقبال الكبير

قال السفير الروسي لدى إثيوبيا يفغيني تيريخين، اليوم الجمعة، إنه على الرغم من وجود عدد كبير من الطلبات من الإثيوبيين، فإن البعثة الدبلوماسية الروسية في أديس... 22.04.2022, سبوتنيك عربي

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وأضاف السفير الروسي في مقابلة تلفزيونية: "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، راجع سفارتنا كل يوم العديد من الأشخاص، الذين أعربوا عن استعدادهم ليس بالقول فحسب، بل بالأفعال أيضًا، وبالأسلحة في أيديهم، لتقديم الدعم لروسيا".وتابع: "تدفق الأشخاص الراغبين في الانضمام آخذ في الازدياد تدريجياً، لكن منذ الأسبوع الماضي أخذ منحى آخر، كان هناك "تهافت" بالمعنى الحرفي للكلمة".وأشار السفير الروسي لدى إثيوبيا إلى أن "السفارة، بصفتها بعثة دبلوماسية، بحكم وضعها، ليس لها الحق ولا الإمكانية لتجنيد مواطنين من دولة أخرى في جيشها ... وفي هذا الصدد، أصدرت السفارة .. بيانا رسميا بأننا لا نقوم بتجنيد متطوعين للقوات المسلحة الروسية".كما أكد أن البعثة الدبلوماسية أعربت في الوقت ذاته عن خالص امتنانها لجميع مواطني إثيوبيا، الذين كانوا على استعداد للوقوف إلى جانب روسيا.وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا، وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "الجرائم الدموية بحق المدنيين" في دونباس إلى العدالة.ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.وفي 25 مارس/ آذار، أكملت القوات المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا؛ علما بأن الهدف الرئيسي للعملية، كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، هو تحرير إقليم دونباس.واليوم الجمعة، أعلن الجيش الروسي، أن المرحلة الثانية من العملية الخاصة انطلقت بالفعل، قبل يومين، وتهدف إلى بسط السيطرة الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا، حيث سيوفر هذا ممرًا بريًا إلى القرم.

https://arabic.sputniknews.com/20220422/جونسون-قوات-أوكرانية-سافرت-إلى-بريطانيا-لتلقي-تدريبات-على-أسلحة-جديدة-1061479835.html

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