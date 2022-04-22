عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220422/صحف-أمريكية-سياسة-بايدن-في-أوكرانيا-فشلت-1061472980.html
صحف أمريكية: سياسة بايدن في أوكرانيا فشلت
صحف أمريكية: سياسة بايدن في أوكرانيا فشلت
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن انتقادات واسعة تطال الإدارة في واشنطن والسياسة المتبعة من قبل الرئيس جو بايدن بشأن أوكرانيا. 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T05:21+0000
2022-04-22T05:21+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061395022_0:31:2977:1705_1920x0_80_0_0_196915c273d5a80742afce79dfc3242d.jpg
وجاءت هذه الانتقادات في تقارير مكتوبة في صحف أمريكية مختلفة وأبرزها " واشنطن تايمز" حيث كتب الكولونيل الأمريكي المتقاعد، ويس مارتن، عن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه أوكرانيا التي أثبتت فشلها.أما مدير وكالة المخابرات المركزية، مايكل موريل، أشار إلى أن هجمات بايدن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقط لحشد النخبة الروسية المحاصرة". ونقلت وكالة InoSMI عن مارتن قوله: "لن يقبل أي مواطن روسي نفسه بحقيقة أن العدو الرئيسي لدولته يلهمه أي نوع من السلطة في بلاده يمكن أن يكون وما هو ليس كذلك". كما اعتبر أن واشنطن "تحرق جسور التواصل مع موسكو، وأثبت بايدن مرة أخرى أنه ليس قريبًا حتى من ريغان عندما وصف بوتين علنًا بأنه جزار و مجرم حرب".في السياق نفسه، أكدت وسائل الإعلام الأمريكي أن هناك انخفاض لتصنيف بايدن إلى مستوى منخفض للغاية (42%)، ليس فقط بسبب الصراعات في أوكرانيا وأفغانستان، بل أيضا بسبب ازدياد التضخم نحو 8.5% وارتفاع أسعار الطاقة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/14/1061395022_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_3893edc7fa27854eb39027646acfb9ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

صحف أمريكية: سياسة بايدن في أوكرانيا فشلت

05:21 GMT 22.04.2022
© Sputnik . Стрингер / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© Sputnik . Стрингер
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن انتقادات واسعة تطال الإدارة في واشنطن والسياسة المتبعة من قبل الرئيس جو بايدن بشأن أوكرانيا.
وجاءت هذه الانتقادات في تقارير مكتوبة في صحف أمريكية مختلفة وأبرزها " واشنطن تايمز" حيث كتب الكولونيل الأمريكي المتقاعد، ويس مارتن، عن سياسة الرئيس الأمريكي جو بايدن تجاه أوكرانيا التي أثبتت فشلها.
أما مدير وكالة المخابرات المركزية، مايكل موريل، أشار إلى أن هجمات بايدن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فقط لحشد النخبة الروسية المحاصرة".
ونقلت وكالة InoSMI عن مارتن قوله: "لن يقبل أي مواطن روسي نفسه بحقيقة أن العدو الرئيسي لدولته يلهمه أي نوع من السلطة في بلاده يمكن أن يكون وما هو ليس كذلك".
كما اعتبر أن واشنطن "تحرق جسور التواصل مع موسكو، وأثبت بايدن مرة أخرى أنه ليس قريبًا حتى من ريغان عندما وصف بوتين علنًا بأنه جزار و مجرم حرب".
في السياق نفسه، أكدت وسائل الإعلام الأمريكي أن هناك انخفاض لتصنيف بايدن إلى مستوى منخفض للغاية (42%)، ليس فقط بسبب الصراعات في أوكرانيا وأفغانستان، بل أيضا بسبب ازدياد التضخم نحو 8.5% وارتفاع أسعار الطاقة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала