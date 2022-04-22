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صحيفة: الإمارات تجمد أصول عصابة كيناهان الأيرلندية لتهريب المخدرات
صحيفة: الإمارات تجمد أصول عصابة كيناهان الأيرلندية لتهريب المخدرات
قررت الإمارات تجميد أصول عصابة كيناهان الأيرلندية لتهريب المخدرات، وذلك بعدما رصدت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر 5 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي... 22.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-22T06:57+0000
2022-04-22T06:57+0000
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وقالت الإمارات في بيان نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" إنها تواصل التحقيق في أمر هذه العصابة، مضيفة أن السلطات المعنية تتعاون بشكل وثيق في القضايا التي تشمل عناصر أجنبية، بما يتسق مع الالتزامات الدولية لدولة الإمارات والإطار القانوني الوطني لمكافحة النشاط غير المشروع.وطبقا لما ذكرته الشرطة الأيرلندية انتقلت العصابة من الاتجار في الهيروين والكوكايين في دبلن خلال عقد التسعينات إلى العمل في أنحاء أوروبا.وشارك دانييل كيناهان، أحد زعماء العصابة الثلاثة، في تنظيم مباريات الملاكمة الشهيرة في السنوات القليلة الماضية.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

صحيفة: الإمارات تجمد أصول عصابة كيناهان الأيرلندية لتهريب المخدرات

06:57 GMT 22.04.2022
© flickr.com / Picasaعلم الإمارات
علم الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
© flickr.com / Picasa
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قررت الإمارات تجميد أصول عصابة كيناهان الأيرلندية لتهريب المخدرات، وذلك بعدما رصدت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر 5 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تقود لاعتقال زعماء العصابة.
وقالت الإمارات في بيان نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" إنها تواصل التحقيق في أمر هذه العصابة، مضيفة أن السلطات المعنية تتعاون بشكل وثيق في القضايا التي تشمل عناصر أجنبية، بما يتسق مع الالتزامات الدولية لدولة الإمارات والإطار القانوني الوطني لمكافحة النشاط غير المشروع.
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الإمارات تخفف عقوبة حيازة المخدرات
29 نوفمبر 2021, 13:48 GMT
وقال مصدر مطلع على الأمر لصحيفة فاينانشال تايمز إن تجميد الأصول يشمل جميع الحسابات المصرفية الشخصية وحسابات الشركات.
وطبقا لما ذكرته الشرطة الأيرلندية انتقلت العصابة من الاتجار في الهيروين والكوكايين في دبلن خلال عقد التسعينات إلى العمل في أنحاء أوروبا.
وشارك دانييل كيناهان، أحد زعماء العصابة الثلاثة، في تنظيم مباريات الملاكمة الشهيرة في السنوات القليلة الماضية.
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