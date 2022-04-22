https://arabic.sputniknews.com/20220422/صلاح-يزيد-الغموض-حول-تجديد-عقده-الأمر-لا-يتعلق-بالمال-على-الإطلاق-1061493080.html

صلاح يزيد الغموض حول تجديد عقده: الأمر لا يتعلق بالمال على الإطلاق

صلاح يزيد الغموض حول تجديد عقده: الأمر لا يتعلق بالمال على الإطلاق

زاد اللاعب المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الغموض حول تجديد عقده الذي ينتهي العام المقبل. 22.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-22T13:27+0000

2022-04-22T13:27+0000

2022-04-22T13:27+0000

رياضة

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وقال هداف الدوري الإنجليزي، لموقع مجلة "فور.فور.تو" على الإنترنت، إنه لا يدري إن كان يمكنه الموافقة على توقيع عقد جديد مع فريقه، مشيرا إلى أن المفاوضات لا تتعلق بالمال فقط، دون أن يوضح ما يقصده.ويقود هداف الدوري الممتاز ليفربول في سعيه للفوز بأربعة ألقاب غير مسبوقة هذا الموسم، وذلك لأول مرة منذ انضمامه للفريق في 2017 قادما من روما.وأكد اللاعب البالغ عمره 29 عاما أن رغبته دائما البقاء في ليفربول، وأوضح: نعم. هذا النادي يعني الكثير بالنسبة لي، لقد استمتعت بكرة القدم هنا أكثر من أي مكان آخر، قدمت كل شيء للنادي والجميع شاهد ذلك.وأصر قائد المنتخب المصري على أنه غير قلق بشأن بدء العام الأخير من عقده مع ليفربول بدون التوصل لحل بشأن تمديده، قائلا: "لا أترك نفسي للقلق بشأن شيء ما. الموسم لم ينته بعد، لذلك دعونا ننهيه بأفضل طريقة ممكنة، هذا أهم شيء ثم في العام الأخير سنرى ما سيحدث".

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